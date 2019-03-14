Kardelenler ve Çiğdemler Baharı Müjdeledi
1 saat önce
Havanın ısınması ve karların erimesiyle baharı müjdeleyen çiğdem ve kardelenler görsel şölen sunuyor.
Havanın ısınması ve karların erimesiyle baharı müjdeleyen çiğdem ve kardelenler görsel şölen sunuyor. Beypazarı
ilçesi Çukur Ören
yaylasında kar tabakasını delen çiğdem ve kardelenler bahara "merhaba" dedi.
Kardelenler ve çiğdemler adeta görsel şölen sunuyor.
Yayla sakinlerinden Durmuş Demir, baharın müjdecisi olarak görülen çiğdem ve kardelenlerin mahalleye ayrı bir güzellik kattığını belirtti.
İnsanların doğadaki bu güzellikleri görmesi gerektiğini aktaran Demir, herkesi görsel şöleni izlemeye davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:38 Kaynak: AA
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