Kardelenlerin" Umudu Kadın Muhtarın Eğitim Aşkı

Kız çocuklarını eğitime yönlendirerek köyde daha önce kendisinin de yaşadığı küçük yaşta evliliğin sona ermesine katkı sağlayan Aksaray'ın tek kadın köy muhtarı 63 yaşındaki Şehriban Yentür, yeni dönemde köyde her yaştan insan için eğitim seferberliği başlatmayı planlıyor.

Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde iki dönemdir muhtarlık görevini yürüten Yentür, köylülerin ve özellikle kadınların ısrarıyla üçüncü dönem için de aday oldu. Muhtar olduktan sonra kız çocuklarının eğitimiyle ilgili çalışma başlatan Yentür, kızlarını okula göndermeyen aileleri ikna ederek, çocukların okulla buluşmasını sağladı.



Kendisi de 14 yaşında evlenen, sürdürdüğü eğitim seferberliği sayesinde kız çocuklarını eğitime kazandırarak daha önce köyün en büyük sorunu olan küçük yaşta evliliğin önüne geçilmesine katkı sağlayan Yentür, yeniden seçilirse açacağı kurs ile köyde genç-ihtiyar, herkesin okuma yazma öğrenmesini sağlayacak.



Köyde okumayan kız kalmadı



Seçim çalışmalarını sürdüren Yentür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarını okula göndermeyen aileler ile tek tek görüşerek ikna ettiğini, şu anda köylerinde okumayan kız çocuğunun kalmadığını söyledi.



Köyüne dönmeden önce 35 yıl İstanbul'da kaldığını, oradaki kızların okuduğunu ve hayatla mücadele ettiğini gördüğünü anlatan Yentür, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Köyüme gelince kızlarımızda okuma azmi olmadığını, velilerin de kızlarını okula göndermediğini gördüm. Ev ev dolaşarak kızlarla ve aileleriyle görüştüm. Kız çocuklarını okutmalarını söyledim. Allah'a hamdolsun okuyan kızlarımızın sayısı fazlalaştı. Şu anda okumayan hiç kızımız kalmadı. Kimse de bu duruma itiraz etmiyor. Anne ve babaları kızlarına destek oluyor. Okulu bitiren kızlarımız arasında diş doktoru, mühendis, mimar olan var. Bunları duydukça daha çok seviniyorum, gurur duyuyorum."



Yentür, muhtar olduğu süre zarfında iki kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız bana 'Muhtarım tekrar aday mısınız?' diye sordu. Ben de 'Artık yaşlandım.' dedim. Kendisi de 'Bu işin yaşı olmaz, adaylığını koy ve devam ettir.' dedi. Eğer bir daha seçilirsem köyümüze Cumhurbaşkanımızı davet ediyorum. Köyümüzdeki tüm kadınlar Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve destekliyor." diye konuştu.



"Köyde bu yıl bir de kadın aza var"



Köydeki kızların ve kadınların kendisini örnek aldığını dile getiren Yentür, "Kardelenlerim o kadar çoğaldı ki ortaokul, lise ve üniversitede, her yerde öğrencilerimiz var. Bu öğrenciler beni örnek alıyorlar. Köyde bu yıl bir de kadın aza var. 10 azadan biri kadın. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Köylülerimiz istekli. Ben de çalıştığıma seviniyorum. Bu yaşta köyüme bir şeyler yapınca mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.



Yentür, üçüncü dönemde de muhtar seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığınca başlatılan okuma seferberliği kapsamında çalışacağını anlatarak, "Eğitimi çok seviyorum. Kızlarım da birer eğitimci. Köydeki kızlarımız da eğitimlerine devam ediyor. İnşallah yeni dönemde okuma yazma bilmeyen herkesi eğitime yönlendireceğim. Köyümüzde okuma yazma bilmeyen kimse kalmayacak." şeklinde konuştu.



"Annem çocukken okula gitmeyi çok istemiş"



Muhtar Yentür'ün kızı Şehriban Yentür de annesinin eğitim için gösterdiği gayrete daima destek olmaya çalıştığına değinerek, şunları kaydetti:



"Annem çocukken okula gitmeyi çok istemiş. Hedefi öğretmen olmakmış. Köy şartlarından dolayı bunu başaramamış. Kızların okumasının da sıkıntılı olduğu bir dönemmiş. Daha sonra bizlerle beraber İstanbul'a yerleşmiş. 4 kız kardeşiz ve hepimiz üniversite mezunuyuz. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Ablam milli takım antrenörü. Birçok öğrencimizi milli takıma kazandırdık.



Annem sayesinde şu anda köyde bütün kızlar okula gidiyor. Bizler de ona bu konuda her zaman destek oluyoruz. Annemin yeni hedefi, Cumhurbaşkanımızın başlattığı okuma seferberliğinde örnek olmak."

