KARDEMİR 150 milyonluk yatırımla 3,5 milyonluk üretim hedefi için önemli bir adım daha attı

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR)'i 3.5 milyon ton üretim seviyesine taşıyacak yatırımlardan olan ve yıllık 1 milyon 250 bin ton kapasiteli 4. sürekli döküm makinesinin açılışı yapıldı.



2019 yılı sonunda KARDEMİR'i 3,5 milyon ton üretim seviyesine taşıyacak olan 4. Sürekli döküm makinesinin açılışı yapıldı. Yaklaşık 150 Milyon TL harcama yapılarak kurulan ünitenin açılışına Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş, Cumhur Ünal, CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz ve Yönetim Kurulu üyeleri, KARDEMİR Genel Müdürü Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, Karabük Özel Sektör DÇ Haddeciler Derneği Başkan Pehlivan Baylan, Özçelik-İş Sendika Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yüklenici firma yetkilileri ile ünite çalışanları katıldı.



Açılış konuşmasını yapan KARDEMİR Genel Müdürü Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, "Bu yatırım için bugüne kadar yaklaşık 150 Milyon TL harcama yapıldı. Son 1,5 ayda açılışını yaptığımız tesisleri de eklediğimizde yaklaşık 300 Milyon TL'lik bir yatırımı realize etmiş oluyoruz. Diğer yandan bu tesiste 100 kişilik yeni istihdam da sağlamış olduk. Öncelikle huzurlarınızda tüm yatırım ve işletme ekibimizi, İş Sağlığı ve Güvenliği ekiplerimizi kutlamak istiyorum. Kazasız belasız bir yatırımı daha hizmete alıyoruz. Bu yatırımda emek veren, alın teri döken tüm çalışanlarımı kutluyorum. 215 kişi bu yatırım için gecesini gündüzüne kattı. Emeklerine sağlık. Tüm tedarikçilerimize ve bize bu yatırımda omuz veren taşeron firmalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu makinemizin yıllık kapasitesi 1 milyon 250 bin tondur. 150 mm ve 170 mm kare kesitli kütük üretilecektir. Yüksek basınçlı kalıp dizaynına ve kapalı döküm özelliğine sahip, gelişmiş osilasyon ve kalıp EMS sistemleri bulunan ve bu özellikleriyle yüksek kalitede ve yüksek hızda kütük üretimi yapabilen bir makinadır. Yine bu tesiste, vakumda gaz giderme tesisine yakın olması nedeniyle vakumlu çelik üretimlerinin yapılabilmesi mümkün olacak, çapak giderme sistemiyle de haddehaneler için sorun olan çapak problemlerini azaltacak özelliklere sahiptir." ifadelerini kullandı.



KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz, son 10 yıla bakıldığında KARDEMİR'in 1 milyar 60 milyon TL'lik yatırım yaptığını belirterek, "Bu yatırımlar sadece kendi kaynaklarımızla da olmuyor. Devletimizin her türlü imkanının da KARDEMİR'e yansıması noktasında hep beraber gayret sarf ediyoruz. Şöyle arz etmek isterim; KARDEMİR yüzde yüz özel sermayeli özel sektör olmasına rağmen devletimiz buraya stratejik ortak olarak bakmakta. Dolayısıyla KARDEMİR bugünden yarına da güçlü çıkması için devletimizin hassasiyetle KARDEMİR'in yenilenmesi büyümesi noktasında desteği hep üzerimizde." dedi.



"1 milyon 250 bin ton kütük üretecek"



Türkiye'nin en önemli ray üretiminin KARDEMİR'de devam ettiğini ifade eden Öz, "Tek üreticiyiz. Akabinde demiryolu tekeri yapımı ile ilgili de yatırım 2013 yılında başlamış 2017 yılında yüzde 85'i tamamlanmıştır. Bizler de yönetim kuruluna dahil olduktan sonra bu yatırım biraz duraksamıştır. Bu yatırımın hızlanması noktasında gayretlerimiz oldu. Dünyanın 16. Teker fabrikası şuanda üretime başlamış durumda. İnşallah vekillerimizle, yönetim kurulu başkanlarımızla beraber Cumhurbaşkanımızın bu teker fabrikasının açılışına kendisinin teşrifini arz edeceğiz. Geldiğimiz günden beri şuna dikkat ediyoruz. Hem kapasite artırımı hem de katma değerli çeliklerin üretilmesi. Bugün açacağımız tesisin önemli bir özelliği var. 1 milyon 250 bin ton kütük üretecek burada. Sorduğumuzda bizim en son Karabük'teki haddehanelerimize yaklaşık 900-950 ton civarında kütük veriyoruz. En kısa zamanda 2020 yılında Karabük'teki haddehanelerimize bu yıl 1 milyon 250 bin ton kütük vermiş olacağız. Dolayısıyla bu sene demek ki yaklaşık haddehanemize 300 bin ton civarında kütük vermiş olacağız. Ben inanıyorum ki bu rakam 1.5 milyonu aşacaktır. Dolayısı ile KARDEMİR sadece kendisi için değil Karabük'teki haddehanelerin ihtiyaçlarını karşılamak noktasında gayret sarf etmeye devam edecektir. Bu devriyeye alacağımız döküm tesisinin bir özelliği de kıymetli çelik üretecek olması. Kangal ve kıymetli otomotiv ve savunma sanayide kullanılan kütükler burada üretilmiş olacak. Kıymetli çeliğe geçiş noktasında elimiz rahatlamış olacak. KARDEMİR artık inşaat demiri üretimini bitirmesi lazım ve bunu Karabük'teki haddehanelerin yapmasını arzuluyoruz. İnşaat demiri rekoltesini düşürüp kıymetli çeliğe doğru geçiyoruz." diye konuştu.



Öz, KARDEMİR'in çelik sektörünün daralması durumunda bile üretmiş olduğu farklı çelikle hem Türkiye'nin ithalatını engelleyeceğini hem de katma değeri yüksek çeliklerle ayakta durmaya devam edeceğini de belirtti.



"İmkanları kısıtlı bir fabrikayı devralıp bugünlere getirdik"



8 Kasım 1994 yılında KARDEMİR'i devraldıklarında imkanlarının çok kısıtlı olduğunu söyleyen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, "Hemen hemen hiçbir şey yok ama yüreğimiz var. Buraya koyduğumuz niyetler var. Ülkemizin en büyük 3. Entegre tesisinin kapatılmasına o yüzden karşı çıktık. Düzeltilmesini istedik bunda da muvaffak olduk. İlk yönetim kurulu toplantımızda kuruluş çerçevesindeki kararlarımızı aldıktan sonra ikinci toplantıda bu teknolojinin değiştirilmezse bu fabrikaların yaşamayacağına inandığımız için bu teknolojiyi değiştirme kararı aldık. Dünyadaki en son teknolojiye geçebilmek için yatırım yapma kararı aldık. İşte onlardan bir tanesi de yeni bir çelikhane modern bir çelikhane oksijen konvertör sistemi, sürekli döküm tesisleriydi. Bu gördüğünüz alanda 1 milyon 100 bin ton yeni teknoloji ile çelik üretebilmek için yönetim kurulumuz yatırım kararı verdi. Başlattık ancak elimiz de bir kuruş paramız yok kimse bize inanmıyor. Devletin yönetemediği, zarar ettirdiği fabrikaları bunlar mı kurtaracak, bunlar mı yatırım yapacak diye. Ama Rabbim yardım etti. Devletimiz önümüzü açtı bize sahip çıktı. Kendi paramız olmadığı halde kendi fedakarlıklarımızla, yönetim kurulumuzun içinde bulunan ortaklarımızın fedakarlıkları ile satıcı kredileri ile bize bu yatırımı yapacakların kredisini kendilerinin getirmesini sağlayarak bu tesisin, bu değişimin bu teknolojik değişimini sağladık." dedi.



"Bizim esamemiz bile yoktu dünya üzerinde"



"Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırımı şu 150-170 bin nüfuslu Karabük Safranbolu ölçeğinde gerçekleştirdik" diye Güleç şunları söyledi: "Bunu sessiz sedasız yaptık. Gece gündüz çalışarak bu şirketin en alt kademesindeki işçi ile çalışanıyla mühendisiyle, genel müdürüyle, yönetim kurullarımızla birlikte bu işi başardık. Gerçekten geriye dönük geriyi anımsadığımızda bugün geldiğimiz yer küçümsenecek bir yer değil. 3,5 milyon tona önümüzdeki sene çıktığımızda biz dünyada 100 büyük entegre tesisinden biri olacağız. Bizim esamemiz bile yoktu dünya üzerinde. Yoktan bu hale geldik. Bu yüzden bu eserde emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum."



KARDEMİR'de 2 yıl önce yeni yönetim kurulduğunu belirten Güleç, "Bu yeni yönetim kurulunda 4 tane bağımsız yönetim kurulu üyemizi devletimizden gittik 5 yönetim kurulu üyesi ben dahil istedik. Burada bir oluşum yaptık. Bu oluşumda gelen 4 bağımsız yönetim kurulu üyemiz hiçbiri çelik sektöründen değil ama inanın sanki 50 yıldır çelikçiymiş gibi bize destek verdiler. Bizim önümüze açtılar. Bu yatırımlarda kararlı davrandılar. Diğer bütün yönetim kurulu üyelerimizle beraber kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü biz ortak yönetim kurulu üyelerinin zaten görevi bu. Biz bunu yapmak için buradayız. Buranın hissedarıyız, ortağıyız. Yüz bin hissedarın hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Onlarda bize bizim gibi davranıp aynı desteği aynı gücü sağladılar." şeklinde konuştu



"50 yıldır hayal olan Filyos Limanında mutlaka KARDEMİR'in imzası olmalıdır"



Filyos Liman Projesinin KARDEMİR için hayati önem arz ettiğini kaydeden Güleç, "Bütün Karabüklü, Bartınlı, Zonguldaklı sanayici arkadaşlarımız hep birlikte valilerimiz, yöneticilerimiz, milletvekillerimiz hep beraber bir araya gelip Filyos Projesinin üst yapısında en büyük hakkın KARDEMİR olması için bu yörenin dirayetli olması için gayret sarf edeceğinize yürekten inanıyorum. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Çünkü KARDEMİR'in 3,5 milyon ton hatta 4 milyon tona yaklaşacak olan üretiminin hammaddesini tedarik edebilmek için sadece yurt içinden almıyoruz. Bunun yüzde 70'ini yurt dışından getireceğiz. Dolayısı ile bu limandan en büyük müşteri en büyük limanı dolduracak firma KARDEMİR'dir. 8 milyon ton elleşme yapacağız. En az 2 milyon ton da Karabük'teki haddeciler, çevredeki sanayicilerin işi olacaktır. Toplam 10 milyon ton. Bu limanın ilk devriye alınışındaki kapasitesinin yüzde 90'ını dolduracak olan bu kuruluşlardır. Onun için bizim 50 yıldır hayal olan Filyos Limanında mutlaka KARDEMİR'in imzası ve ismi olmalıdır." ifadelerine yer verdi.



Konuşmaların ardından yapılan dua ile 4. Sürekli Döküm Makinesinin açılışı gerçekleştirildi. - KARABÜK