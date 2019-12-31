KARDEMİR 2019'da milli hedeflere odaklandı - Son Dakika
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KARDEMİR 2019'da milli hedeflere odaklandı

6 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, kendileri için başarılı bir yıl olan 2019'da Türkiye'nin otomotiv, savunma sanayi ve raylı sistemlerdeki milli hedeflerine odaklandıklarını bildirdi.

KARDEMİR 2019'da milli hedeflere odaklandı, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, kendileri için başarılı bir yıl olan 2019'da Türkiye'nin otomotiv, savunma sanayi ve raylı sistemlerdeki milli hedeflerine odaklandıklarını bildirdi.

Soykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikalarında 2019'un milli hedeflere katkı, üretim kapasitesi artırımı ve çevre yatırımlarının doruğa ulaştığı bir yıl olduğunu belirtti.

Türkiye'nin demir yolu teker ihtiyacının tamamını tek başlarına karşılayacaklarını anlatan Soykan, bu alandaki üretimin büyük bir bölümünü de Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine pazarlamayı planladıklarını ifade etti.

Soykan, Ray-Profil Tesisleri ile Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek ray üreticisi olduklarına, Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ile ise sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı üreticileri arasına girdiklerine vurgu yaparak, "Yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedefiyle 2 milyar doların üzerinde yatırım yaparak, özellikle bu yıl Türkiye'nin otomotiv, savunma sanayi ve raylı sistemlerdeki milli hedeflerine odaklandık." dedi.

Otomotiv ve savunma sanayisine katkı sağlamak adına önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Soykan, "Yerli ve milli konularda ülkemizde önemli çalışmalar yapılmaktadır. Hükümetimizin 2023 hedefleri doğrultusunda bu alanda fabrika olarak katkı sağmak için de başlattığımız yatırımların önemli bir kısmı tamamlandı. Bu çalışmalarımız 2020 yılında da artarak devam edecek." diye konuştu.

Karabük, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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