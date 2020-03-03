KARDEMİR 2019 yılı karını 80.6 milyon TL olarak açıkladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından yapılan açıklamada 2019 yılı net karının 80.6 milyon TL olduğu bildirildi.



Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan KARDEMİR'de 2019 yılsonu finansal sonuçları açıklandı. 2019 yılını 80.6 milyon net karla kapatan KARDEMİR, 14 aracı kurumun ortalama beklentisi olan 70 milyon TL'lik konsolide dönem net karının üzerinde kar elde etti. Bugün kamuoyuna açıklanan finansal sonuçlara göre satış gelirlerinde tutar bazında yüzde 8,7 oranında artışın yanı sıra tonaj bazında esas ürün satış hacminde yüzde 2'lik bir artış kaydeden KARDEMİR, çelik sektörü için 2019 yılında 98,2 milyon dolar yatırımı da başarıyla gerçekleştirdi. Fabrika yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, gerek ana hammadde girdileri olan kömür ve cevher fiyatlarının yanı sıra, diğer pek çok maliyet girdisinde yaşanan yüksek oranlardaki artışlar, gerekse nihai ürün fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan düşüşler nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkede de sektördeki karlılıkların ciddi oranda düştüğüne dikkat çekildi.



Artan korumacılık baskısı, tüketimde yaşanan ciddi düşüşler, ekonomideki belirsizlikler ve dövizdeki dalgalanmanın bu olumsuzlukları daha da körüklediği belirtilen açıklamada, "Buna rağmen şirketimiz 2019 yılında konsolide bazda 665 milyon 951 bin 770 TL FAVÖK ve 80 milyon 645 bin 302 TL dönem net karı elde etmiştir. Verimliliklerimizi ve rekabet gücümüzü artıracak üretim ve yatırım politikası ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu zorlu dönemde üretimlerimizi otomotiv, savunma, raylı sistemler ve makine imalat sanayi sektörlerine yönelik ithalat ile karşılanan ürünlere yönlendirerek, katma değeri yüksek ürün çeşitliliği ile aşmaya çalışıyoruz. Kapasitelerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2019 yılında yüksek fırınlar ve çelikhane bölgelerindeki yenileme yatırımları nedeniyle üretimlerimiz 2018 seviyelerinde kaldı. Ancak bu yıl 2,5 milyon tonları aşmayı hedefliyoruz. Fiili kapasitelerimizi 3 milyon tonun üzerine taşıdık ve kuracağımız yeni bir yüksek fırınla hedeflediğimiz 3,5 milyon ton üretim kapasitesine ulaşacağız. Yaptığımız çevre yatırımları ile her geçen gün daha yeşil bir KARDEMİR ortaya çıkıyor. Dijital dönüşüm stratejisi ile tüm süreçlerimizi yeniliyoruz. Sertifikasyon süreçlerimizi tamamlıyor, ürünlerimizi uluslararası pazarlara hazır hale getiriyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliğini ve çalışan mutluluğunu faaliyetlerimizin odağına alarak fabrikayı sürdürülebilir başarılarla sektörde dünden daha güçlü, dünden daha rekabetçi, dünden daha çok tüm paydaşları için değer oluşturan bir şirket konumuna ulaştırmak için gayret gösteriyoruz" denildi. - KARABÜK