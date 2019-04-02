Kardemir 24. Olağan Genel Kurulu

KARDEMİR'in 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

KARDEMİR'in 24. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.



Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KARDEMİR) 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurulu, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi Salonunda yapıldı. Genel kurula KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, hissedarlar ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.



Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan KARDEMİR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, Türkiye'nin Ray üretiminden sonra demiryolu tekeri üreten ilk tesisi olduklarını ve yeni bir yatırım ile aks ve teker montaj tesisini yatırım planına aldıklarını söyleyerek, " İmalat sanayinde kullanılan yüksek karbonlu birçok yeni çelik kalitesini pazara sunan şirketimiz; otomotiv, mobilya, beyaz eşya, makine imalat sektörleri ile savunma sanayine, geliştireceği yeni çelik kaliteleri ile katkı sunmaya devam edecektir" dedi.



Güleç ayrıca, 2018 yılında 1 Milyar 709 Milyon TL brüt karlılık ile 814 Milyon TL net kar elde ettiklerini ve hissedarlara 300 milyon TL kar payı dağıtacaklarını söyledi.



" Küresel ekonomide yeni döneme tanıklık ettik"



Güleç, 2018 yılında dünya, ABD'nin başını çektiği küresel ekonomide, yeni bir döneme tanıklık etmeye başladığını belirterek, " Başkan Trump'ın, küreselleşme karşıtı söylem ve eylemleri nedeniyle küresel ticaret, sert dalgalanmalar yaşayarak savruldu. Global çelik sektörü de 2018 yılında işte bu dalgalanmadan en çok nasibini alan sektörlerin başında yer aldı. ABD Başkanı Trump'ın, ülkenin önde gelen çelik şirketleri ve yöneticilerinin, çelik kapasitesindeki fazlayı ve artan ithalatı kısmak için yaptığı çağrıya olumlu yanıt vererek, Kanada ve Meksika hariç tüm ülkelerden çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına ise yüzde 10 oranında gümrük vergisi getiren kararı imzalaması, 2018 yılında çelik sektöründe yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. İlerleyen günlerde Türkiye'ye yüzde 25 daha ilave vergi koyuldu ve uygulama yüzde 50 ye geldi. Gerek Avrupa Çelik Derneği'nin uyarılarına, gerekse Dünya Ticaret Örgütüne yapılan itirazlara kulak tıkayan Başkan Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle ticari kısıtlamalara imkan veren Section (sekşın) 232 yasasını uygulamaktan geri durmadı. Nitekim bu kararın ardından Türkiye'nin 2018 Nisan ayında ABD'ne yaptığı çelik ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 70, değer bazında ise yüzde 60'a yakın düştü. Yılın sonunda ise neredeyse ABD'ye yapılan ihracat sıfırlandı. Şirketimizin çelik üretiminde kullandığı koklaşabilir kömür de, bu 22 ürün içerisinde yer aldı ve bu durum ABD'den yaptığımız ithal koklaşabilir kömür maliyetlerimizi yüzde 13,7 gibi önemli oranda yükseltti. Bunun bize mali yansıması yılda 30 milyon $ oluyor. İthalata konulan bu verginin kaldırılması ile ilgili Hükumetimiz nezdinde ki girişimlerimiz sürekli devam ediyor" dedi.



"2018 yılı bir önceki yıla göre zıt bir yıl oldu"



2018 yılının ülke açısından bir önceki yıla kıyasla tam zıt bir yıl olduğunu da ifade eden Kamil Güleç, "2017 yılında yüzde 13 artışla ilk 10 ülke arasında oransal olarak en çok üretim artışı kaydeden Türkiye, 2018 yılında yüzde 0,5 oranında üretim kaybı yaşayarak 37,5 Milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Türk Çelik Sektörünün dış ticaret dengesine bakıldığında ise; Türkiye'nin toplam çelik ürünleri ihracatı miktar açısından yüzde 20 artışla 22 Milyon tona, değer açısından ise yüzde 31 yükselişle 18 Milyar $'a ulaştı. İthalatımız ise yüzde 11 oranında azalarak 14 Milyon tona gerilerken, değer bakımından ise yüzde 3 artışla 13 Milyar $'a yükseldi. Bu rakamlarla 2018 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 108'den, yüzde 138'e yükselmiş oldu" diye kaydetti.



" 2018 yılını 814 milyon net karlılıkla kapattık"



Dünya ve Türkiye Çelik sektöründe yaşanan bu gelişmeler çerçevesinde KARDEMİR'in 2018 yılında verimli bir yıl geçirdiğini aktaran Kamil Güleç, " Kardemir, 2018 yılında, 2 Milyon 410 Bin ton sıvı çelik üretimi, 2 Milyon 315 Bin ton nihai ürün üretimi, 2 Milyon 200 Bin ton nihai ürün satışı gerçekleştirmiştir. Satış gelirlerini 3 Milyar 973 Milyon TL'den, 5 Milyar 583 Milyon TL'ye ulaştırmıştır.



Verimliliklerimizin artırılarak maliyetlerimizin düşürülmesine yönelik gayretlerimiz, hammadde satın alımlarındaki zamanlamamız, dinamik satış pazarlama faaliyetlerimiz ve üretim proseslerinde sağlanan iyileştirmeler şirketimizin 2018 yılında yüzde 32 FAVÖK marjı yakalamasını sağlamış ve 2018 yılı 1 Milyar 709 Milyon TL brüt karlılıkla, 814 Milyon TL net karlılıkla kapatılmıştır. Yönetimimiz, elde edilen bu rekor karlılıkla birlikte, 300 Milyon TL'nin hissedarlarımıza kar payı olarak dağıtılması kararlaştırılmıştır" ifadesinde bulundu.



" Demiryolu tekerinde seri üretime geçeceğiz"



Güleç, KARDEMİR'in özelleştirme sonrasında gerçekleştirdiği yatırımlarla katma değeri yüksek ürünlere yöneldiğini belirterek şunları söyledi:



" Bu kapsamda ray ve profil haddehanesinden sonra kurduğumuz çubuk kangal haddehanesinde, yüksek vasıflı çelik kaliteleri ile ürün yelpazemizi çeşitlendirdik. Çubuk Kangal haddehanemizin 2018 yılında üretimleri yüzde 30 artışla 360 bin tona, 2017 yılında 39 adet olan kalite sayısı da 2018 yılında 73'e yükseldi. Bu her yıl artarak devam edecek. İmalat sanayinde kullanılan yüksek karbonlu birçok yeni çelik kalitesini pazara sunan Şirketimiz; otomotiv, mobilya, beyaz eşya, makine imalat sektörleri ile savunma sanayine, geliştireceği yeni çelik kaliteleri ile katkı sunmaya devam edecektir. Stratejik yatırım kapsamında yapımı devam eden Demiryolu Tekeri Üretim Tesisinde ilk ham teker üretimini 24 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirdik. Tamamen robotik bir tesis olarak kurulan bu fabrika için bugüne kadar yaklaşık 700 Milyon TL harcama yaptık. Yıllık teker kapasitemiz 200.000 adet. Test üretimlerimiz devam ediyor ve tesiste bu yılın ikinci yarısından itibaren seri üretime geçmeyi planlıyoruz. Sonrasında sertifikasyon süreçleri başlayacak. Böylelikle Kardemir, cevherden mamule kadar entegre tesislerde demiryolu tekeri üreten sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alırken, rayda olduğu gibi TCDD ile olan stratejik işbirliğini daha da pekiştirecektir.



Burada yeni bir yatırım planlıyoruz. Demiryolu tekerinin son kullanıcılara aks ve tekerin birlikte set olarak sunulabilmesi için aks ve teker montaj tesisi kurmak istiyoruz ve bunu da yatırım planımıza aldık. Kardemir, katma değeri yüksek ürünlerle sadece ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda ihracatımızdaki ileri teknolojik ürünlerin artırılmasına da hizmet edecektir."



"Dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artmaktadır"



ABD ve Çin arasında yaşanan gerginlik, geçtiğimiz yıl sadece her iki ülkenin ekonomilerini değil tüm dünya ülkelerini de etkilediğini kaydeden Güleç, " Avrupa ekonomisi, hem küresel ticaret savaşlarından hem de Brexit belirsizliğinden etkilenerek yavaşlamaya başlamıştır. Küresel büyümenin önümüzdeki senelerde de yavaşlaması beklenmektedir. Şurası kesin ki, dünya ekonomisinde tehlike sinyalleri artmaktadır. Demir çelik sektörü ise küresel ekonomilerde yaşanan dalgalanmalara en sert tepkiyi veren sektörlerin başında gelmektedir. Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, İran'ın başını çektiği Ortadoğu bölgesindeki çelik üreticilerin paylarını artırma çabaları, dünya çelik sektöründeki kapasite kullanım oranlarının halen yüzde 75'lerde kalması, 700 Milyon tonu aşan atıl kapasiteler, hammadde piyasalarında yaşanan gelişmeler ve koruma tedbirleri, 2019 yılında sektöre yön verecek başlıklar olarak öne çıkmaktadır." diye konuştu.



"Yatırımlar tam gaz"



KARDEMİR'in devam yatırımları hakkında da bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Güleç, "Şirketimizin sıvı çelik üretim kapasitesinin artırılması amacıyla Çelikhanede başlayan yatırımlar devam etmektedir. 1.250.000 ton/yıl kapasiteli 4. Sürekli Döküm Makinası, 3. Pota Fırını yatırımları 2019 yılı sonuna kadar devreye alınacaktır. Bu yatırımlarla birlikte 90'ar tonluk konverterlerimiz 120 tona çıkarılacak ve şirketimiz yıllardır süren büyük yatırım paketini tamamlayarak 2019 yılı sonunda 3 milyon/ton kapasiteye ulaşacaktır. 2020 yılı içinde bir yüksek fırının yeniden yapılması ile yıl sonunda 3,5 milyon/ton kapasiteye kavuşacaktır. Ayrıca 2018 yılı şirketimiz için çevre ağırlıklı yatırım yılı olmuştur. Bilindiği gibi 2006-2016 yılları arasında yaklaşık 100 Milyon $'lık çevre yatırımı gerçekleştirdik. Yaklaşık 50 Milyon $'lık ikince paket çevre yatırımlarının büyük bir çoğunluğunu 2018 yılında, kalanlarını da 2019 ilk çeyreğinde tamamladık ve Çevre İl Müdürlüğüne izin belgesi için gerekli müracaatlarımızı 21 Şubat 2019 tarihinde yaptık. Şirketimiz ve bölgemiz için önemli konulardan biri de malumunuz Filyos Liman Projesi. Şirketimizdeki kapasite artışları doğrultusunda üretimlerimizin sağlıklı sürdürülebilirliğini sağlamamız ve gerek ihracatımızda, gerekse ithalatımızda rekabet gücümüzü artırmamız için Filyos Limanı büyük önem taşıyor. Geçtiğimiz aylarda yatırımı yerinde gördük ve inceledik. Gelecek yıl tamamlanması öngörülüyor. Bu konudaki taleplerimizi de Ulaştırma Bakanımızı ziyaret ederek bizzat ilettik. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasından sonra üst yapı ve işletilmesi konusunda Kardemir olarak sürecin içerisinde olmak istiyoruz" dedi. - KARABÜK

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor

Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı

Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu!