KARDEMİR "8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi" sertifika töreni - Son Dakika

KARDEMİR "8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi" sertifika töreni
05.04.2021 16:55
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) başlattığı "8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi" sertifika töreni gerçekleştirildi.
Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) başlattığı "8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesi" sertifika töreni gerçekleştirildi.
Fabrikadan yapılan açıklamada, projenin personelin problemlere daha etkin çözümler geliştirebilmesi adına Mayıs 2020'de başlatıldığı anımsatıldı.
5 ay süren ve 8 grupta farklı ünite ve pozisyonlardan 150 personelin katıldığı eğitim projesinde gerçek vakaların ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan programda sunum yapan katılımcılara başarı sertifikaları verildi. Projenin anısına KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar tarafından eğitmen Sinan Polater'e hediye takdimi gerçekleşti." ifadesi kullanıldı.
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