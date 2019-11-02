Son Dakika Haberleri: KARDEMİR 9 aylık net karını 209 milyon TL olarak açıkladı
Son Dakika Ekonomi KARDEMİR 9 aylık net karını 209 milyon TL olarak açıkladı

KARDEMİR 9 aylık net karını 209 milyon TL olarak açıkladı

6 saat önce

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., 2019'un ilk 9 ayında konsolide olarak 209 milyon net kar ile kapattığını açıkladı.

KARDEMİR 9 aylık net karını 209 milyon TL olarak açıkladı, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ., 2019'un ilk 9 ayında konsolide olarak 209 milyon net kar ile kapattığını açıkladı.


KARDEMİR AŞ. tarafından KAP'a açıklanan 2019 yılı 9 aylık Konsolide Mali Tablolarına göre satış gelirleri ilk 9 ayda 4 milyar 585 milyon 742 bin 19 TL gerçekleşti. 2019'un üçüncü çeyreğini 39 milyon 117 bin 921 ile kar ile kapatan KARDEMİR, konsolide olarak ilk 9 aylık karı ise 209 milyon 277 bin 547 TL olarak gerçekleşti. - KARABÜK

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:28 Kaynak: İHA
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