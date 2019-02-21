Son Dakika Haberleri: Kardemir A.ş'nin Yeni Genel Müdürü Soykan'dan Başkan Vergili'ye Ziyaret

Kardemir A.ş'nin Yeni Genel Müdürü Soykan'dan Başkan Vergili'ye Ziyaret

48 dakika önce

Kardemir Genel Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Hüseyin Soykan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Kardemir A.ş'nin Yeni Genel Müdürü Soykan'dan Başkan Vergili'ye Ziyaret, System.String[]
Kardemir Genel Müdürlüğü görevine atanan Doç. Dr. Hüseyin Soykan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Karabük ve Kardemir A.Ş gündemindeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Kardemir A.Ş Genel Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Soykan ile devam eden çevre yatırımları konusunda çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Kardemir'in, Karabük'ün göz bebeği olduğunu ifade eden Başkan Vergili, birkaç aylık süreçte Karabük'ün hava ve çevre kirliliği sorununu tamamen ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Kardemir Genel Müdürlüğü görevine atanan Sayın Doç. Dr. Hüseyin Soykan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Genel Müdür Soykan'a nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:35 Kaynak: İHA

Rafet Vergili, CEO, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük, Güncel
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