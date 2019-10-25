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Son Dakika Güncel KARDEMİR Ar-Ge Merkezi tescillendi

KARDEMİR Ar-Ge Merkezi tescillendi

4 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından kurulan "KARDEMİR Ar-Ge Merkezi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi.

KARDEMİR Ar-Ge Merkezi tescillendi, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından kurulan "KARDEMİR Ar-Ge Merkezi", Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğünün, KARDEMİR Yönetim Kurulu tarafından 15 Nisan'da yapılan tescil başvurusunu, iki aşamalı değerlendirme ve denetim süreci sonrasında oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, dünyada çok hızlı bir dönüşümün yaşandığını ve bunun keskin bir rekabeti beraberinde getirdiğini kaydetti.

Soykan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rekabet ortamında ayakta kalabilmek ancak yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve ar-ge çalışmalarıyla mümkün olabilir. KARDEMİR Ar-Ge Merkezinin temel amacı, Cumhurbaşkanımız tarafından 'Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye' vizyonu ile onaylanan ve ana ekseninde rekabetçi üretim ve verimliliğinde yer aldığı 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde, KARDEMİR'in stratejik hedefleri doğrultusunda özellikle otomotiv, savunma ve raylı sistemler sektöründe milli ürün üretmek ve bu ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına hizmet etmek."

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:54 Kaynak: AA
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