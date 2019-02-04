Son Dakika Haberleri: Kardemir Aş. Genel Müdürlüğüne Soykan Atandı

Kardemir Aş. Genel Müdürlüğüne Soykan Atandı

2 saat önce

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş Genel Müdürlüğüne Dr. Hüseyin Soykan atandı.

Kardemir Aş. Genel Müdürlüğüne Soykan Atandı, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş Genel Müdürlüğüne Dr. Hüseyin Soykan atandı.

KARDEMİR AŞ. tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 04.02.2019 tarihli toplantısında 19.11.2018 tarihinde Şirketimiz Yatırımlar Koordinatörü Mansur Yeke'ye verilen Genel Müdürlük vekaletinin kaldırılarak Yatırımlar Koordinatörlüğü görevine devam etmesine, şirketimiz Genel Müdürlük görevine Dr. Hüseyin Ş. Soykan'ın, Şirketimiz İşletmeler Koordinatörlüğü görevine Hasan Akbulut'un atanmasına karar verilmiştir" denildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:45 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Topçam Barajı, 100 Bin Eve Işık Oldu Otomatik Fatura Ödemesinde "Banka Komisyonu" Uyarısı

Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 18:47:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardemir Aş. Genel Müdürlüğüne Soykan Atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]