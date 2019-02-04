Kardemir Aş. Genel Müdürlüğüne Soykan Atandı
2 saat önce
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş Genel Müdürlüğüne Dr. Hüseyin Soykan atandı.
Karabük
Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş Genel Müdürlüğüne Dr. Hüseyin Soykan atandı.
KARDEMİR AŞ. tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun 04.02.2019 tarihli toplantısında 19.11.2018 tarihinde Şirketimiz Yatırımlar Koordinatörü Mansur Yeke'ye verilen Genel Müdürlük vekaletinin kaldırılarak Yatırımlar Koordinatörlüğü görevine devam etmesine, şirketimiz Genel Müdürlük görevine Dr. Hüseyin Ş. Soykan'ın, Şirketimiz İşletmeler Koordinatörlüğü görevine Hasan Akbulut'un atanmasına karar verilmiştir" denildi. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:45 Kaynak: İHA
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