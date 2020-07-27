KARDEMİR bağımsız yönetim kurulu üyelerinden CHP'li Aksoy'a tepki - Son Dakika

KARDEMİR bağımsız yönetim kurulu üyelerinden CHP'li Aksoy'a tepki

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağımsız yönetim kurulu üyeleri, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

KARDEMİR bağımsız yönetim kurulu üyelerinden CHP'li Aksoy'a tepki, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bağımsız yönetim kurulu üyeleri, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Fabrikadan yapılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Öz ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Bülent Gedikli ve Mehmet Erdoğan imzalı yazılı açıklamada, Aksoy'un fabrikanın bağımsız üyeleriyle ilgili gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

KARDEMİR'in yüzde 100 halka açık bir şirket olup faaliyetlerini SPK ve TTK mevzuatı çerçevesinde yürüttüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yönüyle borsaya kote olan KARDEMİR hakkındaki aslı astarı olmayan görüşlerin pay sahiplerine etkisi bakımından hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiği açıktır. CHP milletvekili Aksoy'un '20 yıldır ilk kez 3 aylık bilançoda zarar açıkladı' ifadesi tamamen gerçek dışıdır. Sadece 2010 yılından bu yana 41 çeyrekte ilgili finansal tabloların 11'inde zarar açıklanmıştır. Bir milletvekilinin birilerinin şahsi hesap ve emellerine hizmet edecek şekilde kurgulanan bu kadar asılsız ve cahilane bir açıklama yapması ya tecrübesizliğinden ya da CHP zihniyetinin her zaman yaptığı iftira siyasetinden kaynaklanmaktadır. KARDEMİR'de kararlar 11 yönetim kurulu üyesinin kararıyla alınmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tek başına hiçbir konuda karar alma yetkisi ve çoğunluğu yoktur."

KARDEMİR'in menfaatine olacak birçok projenin yönetim kurulu gündemine alınması, hızlandırılması ve karara bağlanması noktasında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin önemli katkıları ve girişimleri olduğuna işaret edilen açıklamada, hem eski Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç hem de şimdiki Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan'ın bağımsız yönetim kurulu üyelerinin KARDEMİR'e katkılarıyla alakalı kamuoyuna açıklamaları olduğu belirtildi.

Aksoy'un hiçbir somut delile dayanmadan "Bağımsız üyelerin hissedar aileler arasındaki husumetten istifade ederek KARDEMİR ve Karabük'ten ziyade kendi çıkarları için çalışmaktalar." iddiasının iftira ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunun ve kürsü dokunulmazlığı çerçevesinde de değerlendirilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "CHP milletvekilini, soyut ve imalı konuşmak yerine, açık delillerle ve somut verilerle konuşmaya davet ediyoruz. KARDEMİR'in, bağlı kurumlarının ve pay sahiplerinin menfaatinin korunması ile kişisel haklarımıza yapılan saldırı hakkında bahis konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli hukuki adımların gerek tarafımızca gerekse de KARDEMİR yönetimince atılacağının bilinmesini kamuoyuna saygıyla arz ederiz." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 08:29

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KARDEMİR bağımsız yönetim kurulu üyelerinden CHP'li Aksoy'a tepki - Son Dakika

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