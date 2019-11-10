KARDEMİR çalışanları Atatürk için saygı duruşunda
6 saat önce
Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR) çalışanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ÜN ebediyete intikalinin 81. Yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR) çalışanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ÜN ebediyete intikalinin 81. Yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında KARDEMİR çalışanları tarafından saygı ile anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla çalışanlar işlerini bırakarak İstiklal Mücadelesinin önderini anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. - KARABÜK
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