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KARDEMİR çalışanları Atatürk için saygı duruşunda

6 saat önce

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR) çalışanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ÜN ebediyete intikalinin 81. Yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.

KARDEMİR çalışanları Atatürk için saygı duruşunda, System.String[]

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARDEMİR) çalışanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ÜN ebediyete intikalinin 81. Yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.


Türkiye Cumhuriyetinin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında KARDEMİR çalışanları tarafından saygı ile anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla çalışanlar işlerini bırakarak İstiklal Mücadelesinin önderini anmak için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu. - KARABÜK

Mustafa Kemal Atatürk, Demir Çelik, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 02:38 Kaynak: İHA
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