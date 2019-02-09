Son Dakika Haberleri: Kardemir'de 14. Tis Görüşmeleri

Kardemir'de 14. Tis Görüşmeleri

22 dakika önce

KARDEMİR A.Ş ile Özçelik-İş Sendikası arsında başlayan 14. dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.

Kardemir'de 14. Tis Görüşmeleri, System.String[]
KARDEMİR A.Ş ile Özçelik-İş Sendikası arsında başlayan 14. dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.

KARDEMİR'de çalışan ve 3 bin 205 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci ayağında 40 madde üzerinde anlaşma sağlanırken, ücret maddelerinde görüşmeler ise devam ediyor.

1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 yıllarını kapsayacak olan 14. Toplu İş Sözleşme görüşmeleri kapsamında Özçelik - İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve şube yönetiminin hazır bulunduğu görüşmede zam oranları masaya yatırıldı.

Şube Başkanı Ulvi Üngören, görüşmelerde çoğunluğu idari maddelerden oluşan 40 madde üzerinde anlaşmaya varıldığını ifade ederek, "2 yılı kapsayacak zam teklifimizde birinci yıl ilk altı ay yüzde 20 ikinci altı ay TÜİK +1, İkinci ilk altı ay TUİK+1 ve ikinci altı ay TUİK+2 oranında artış teklifimizi sunduk. İkramiye noktasında Ramazan Bayramı için brüt bin TL, Kurban bayramı brüt bin 700 TL. Bunun yanında kıdem zammı talebiyle kadro ilerlemeleri görüşülmeye devam ediyor. Üçüncü toplantımız 13 Şubat Çarşamba günü devam edecek" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Karabük, Ekonomi
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