KARDEMİR'de 1600 çalışan mesleki yıpranma payından yararlanıyor - Son Dakika
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KARDEMİR'de 1600 çalışan mesleki yıpranma payından yararlanıyor

15.04.2022 14:34
KARDEMİR'de 1600 çalışan mesleki yıpranma payından yararlanıyor

Özçelik-İş Sendikası, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan ve mesleki yıpranma payından yararlanan işçi sayısının 1600 olarak belirlendiğini bildirdi.

Özçelik-İş Sendikası, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan ve mesleki yıpranma payından yararlanan işçi sayısının 1600 olarak belirlendiğini bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda "Fiili Hizmet Zammı" olarak geçen mesleki yıpranma payıyla ilgili KARDEMİR'de başlatılan çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, yapılan görüşmeler ve tespitler sonunda geçen yıl 836 olan mesleki yıpranma payından yararlanan çalışan sayısının 1600'e çıkarıldığını kaydetti.

Göreve geldiklerinden beri çelik işçisinin hak ve menfaatleri için mücadele ettiklerini belirten Yılmaz, "Fiili Hizmet Zammı olarak bilinen mesleki yıpranma payıyla ilgili KARDEMİR, 2021 yılında yaptığı çalışmada 836 kişinin yıpranmadan faydalanacağını beyan etmişti. Biz göreve geldikten sonra iş yerlerinde yaptığımız araştırmalarda 2009 yılından bugüne 13 yıllık süreçte yapılan çalışmanın yetersiz olduğunu tespit ederek, KARDEMİR yönetimine bu konuyu ilettik. KARDEMİR'in geçen yıl düzenlediği yeni şemaya göre yıpranmadan faydalanan iş yeri sayısı 22 iken 47'ye, yıpranmadan yaralanan çalışan sayısı ise 836'dan 1600'e yükseltilmiş ve mart ayı itibarıyla uygulamaya geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, Genel Müdürü Necdet Utkanlar ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel'e teşekkür etti.

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Genel Sağlık Sigortası, Kenan Yılmaz, Karabük, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KARDEMİR'de 1600 çalışan mesleki yıpranma payından yararlanıyor - Son Dakika


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