KARDEMİR'de dijital dönüşümde 100'den geri sayım başladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının A.Ş (KARDEMİR), ürün geliştirme ve pazar genişletme çalışmaların ile dijital alt yapısına yaptığı yatırımları sürdürdüğü bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, geçen yıl ekim ayında başlatılan ve geri sayımını süren "Steel4Hana" projesinde 100 günden geri sayımın başladığı belirtildi.

Üretim Planlama ve İzleme Müdürlüğünün koordinasyonunda sürdürülen çalışmanın danışman firma eşliğinde tüm ünitelerden katılımla gerçekleştirildi vurgulanan açıklamada, "Eğitim ve Kültür Müdürlüğü binamızdaki konferans salonunda düzenlenen Üretim Planlama ve İzleme Müdürümüz Nazmi Sarıkaya'nın yaptığı sunumda, ünitelerimize projenin tamamlanması ile üretim, satış, pazarlama ve satın alma gibi alanlarda ne gibi gelişmelerin sağlanacağı konusunda bilgi verildi. Türkiye'nin sayılı entegre üretim tesislerinden biri olan şirketimizde başlatmış olduğumuz dijital dönüşüm ile, fabrikamıza giren hammaddeden, satışı gerçekleşen ürünün kullanım durumuna kadar yakın bir takip ve izleme sağlanacak. Bu takip ve izleme sayesinde de tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar uzanan zincir gözetim altında olacaktır. Kişiler arası iletişimden, makineler arası iletişime geçmeyi hedeflediğimiz dijital dönüşümde hedefimiz en az hatayla üretimimizi gerçekleştirip maksimum müşteri memnuniyetini yakalamaktır" dedi.

Düzenlenen sunum etkinliğinin ardından konuşma yapan Genel Müdür Necdet Utkanlar, "Dünya dönüşüyor, Türkiye gelişiyor, sektör büyüyor. Bu dönüşüm, gelişim ve büyüme için bizler de dijital alt yapımızla gelecek günlere hazır olmalıyız. Tedarikçilerimizin satış teknikleri değişti, müşterilerimizin talepleri farklılaştı. Artık bir müşteriyi memnun etmenin yolu sadece iyi ürün vermekten değil sürdürülebilir kalitede ürün vermekten geçiyor. 'Steel4Hana' projemizin başarıya ulaşacağından şüphem yoktur. Bu konuda benden beklediğimiz tüm desteği fazlasıyla vermeye hazırım" diye konuştu. - KARABÜK