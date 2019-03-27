Son Dakika Haberleri: Kardemir'de Dördüncü Sürekli Döküm Makinesi İnşaat Çalışmalarına Başladı

Kardemir'de Dördüncü Sürekli Döküm Makinesi İnşaat Çalışmalarına Başladı

1 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) 3,5 Milyon ton üretim kapasitesine ulaştıracak yatırımlardan biri olan 4. Sürekli Döküm Makinesi İnşaat çalışmalarına başladı.

Kardemir'de Dördüncü Sürekli Döküm Makinesi İnşaat Çalışmalarına Başladı, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) 3,5 Milyon ton üretim kapasitesine ulaştıracak yatırımlardan biri olan 4. Sürekli Döküm Makinesi İnşaat çalışmalarına başladı.

Yatırımın planlandığı şekilde ve kazasız olarak tamamlanması için tüm yatırımın grubundan gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini isteyen KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, yapılacak olan yatırımın KARDEMİR, kent ve ülke sanayisi için hayırlara vesile olmasını diledi. Soykan, "Makinenin kurulacağı alandaki saha hazırlık ve hol montaj çalışmalarının tamamlanmasından sonra temel inşaatı başlayan 4. Sürekli Döküm Makinesi yıl sonunda tamamlayarak devreye almayı planlıyoruz" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

Karabük, Ekonomi
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