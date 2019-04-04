Kardemir'de Günlük Döküm Rekoru Kırıldı
1 saat önce
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, 87 dökümle günlük döküm rekoru kırdıklarını bildirdi.
Karabük
Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, 87 dökümle günlük döküm rekoru kırdıklarını bildirdi.
Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikanın 82. kuruluş yıl dönümlerini kutladıkları bu günlerde üretimden gelen rekor haberle çifte mutluluk yaşadıklarını söyledi.
KARDEMİR Çelikhanesi'nde günlük 87 dökümle bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştıklarını belirten Soykan, "Çelikhanedeki günlük döküm rekoru, 3,5 milyon ton üretim hedefine ulaşma yolundaki gayretlerin sonucu. KARDEMİR'in 82. kuruluş yıl dönümü olan bugün, kırılan rekorlar daha da anlamlı hale gelmiştir. Tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Bu seviyelerde kalıcı olmak şüphesiz ki daha büyük önem arz ediyor." diye konuştu.
Soykan, devam eden yatırımların yanı sıra verimlilikleri de artırarak, şirketin mali ve teknik sürdürülebilirliğini daha da ileri seviyelere çıkaracaklarına inandığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:12 Kaynak: AA
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