Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'de hedef 3.5 milyon ton üretim
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KARDEMİR'de hedef 3.5 milyon ton üretim

24 dakika önce

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Bir dünya şirketi olarak her geçen gün büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

KARDEMİR'de hedef 3.5 milyon ton üretim, System.String[]
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Bir dünya şirketi olarak her geçen gün büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şu anda ana hedefimiz 3.5 milyon ton üretim." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:18 
Ekonomi
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