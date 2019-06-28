KARDEMİR'de hedef 3.5 milyon ton üretim

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Bir dünya şirketi olarak her geçen gün büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Bir dünya şirketi olarak her geçen gün büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şu anda ana hedefimiz 3.5 milyon ton üretim." dedi.

Haber Yayın Tarihi :

ABD'de büyük şirketler ekonomik durgunluğa hazırlanıyor

İmar barışı en fazla Beyoğlu ve Zeytinburnu'nda konut fiyatlarını artırdı

Tezgahta 15 TL'ye kadar satılan bamya yüz güldürdü

Apple'ın baş tasarımcısı Jony Ive ayrılacağını açıkladı, şirketin değeri 9 milyar dolar azaldı