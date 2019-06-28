KARDEMİR'de hedef 3.5 milyon ton üretim
24 dakika önce
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Bir dünya şirketi olarak her geçen gün büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "Bir dünya şirketi olarak her geçen gün büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şu anda ana hedefimiz 3.5 milyon ton üretim." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:18
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