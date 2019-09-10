KARDEMİR'de hedef 3,5 milyon ton üretim

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR), üretim kapasitesini 3,5 milyon tona çıkarmayı hedefliyor.



KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı "ulusal sanayileşme hamlesi" kapsamında 3 Nisan 1937'de dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından temelleri atılan KARDEMİR'de ilk "Türk demiri"nin "Fatma" isimli ilk yüksek fırında 9 Eylül 1939'da 80 yıl önce üretildiği belirtildi. KARDEMİR'in geride kalan 80 yıllık sıvı ham demir üretiminin 51,5 milyon tona ulaştığı ifade edilen açıklamada, "Dünya ham çelik üretimi, KARDEMİR'in temellerinin atıldığı 1937 yılında 135 milyon ton, KARDEMİR'in üretime başladığı 1939'da ise 137 milyon ton olarak kayıtlara geçerken, 10 Eylül 1939'da ilk Türk demirini üreten şirketimiz, yılın kalan 2,5 aylık bölümünde 13 bin ton sıvı ham demir üretmiş ve bu üretim 1939 yılının Türkiye toplam sıvı ham demir üretimini oluşturmuştur. Geride bıraktığımız 2018 yılında dünya çelik sektörü 1 milyar 808 milyon ton, Türkiye 37,5 milyon ton, KARDEMİR ise 2 milyon 413 bin ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir. 3 Nisan 1937 tarihinde temeline konan bir kürek harçla hayat bulan KARDEMİR, 82 yıl sonra bugün hepimizin iftihar edeceği büyük bir esere dönüşürken, Türkiye bugün dünyanın 8, Avrupa'nın ise 2. en büyük çelik üreticisi olmuştur. Ülkemizin bu büyük gelişimde şüphesiz ki her Karabüklü'nün emek ve alın teri vardır. Bu vesileyle, ulusal sanayileşme hamlemizin en önemli yapı taşı olarak KARDEMİR'in Karabük'te kurulmasının sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere temele ilk harcı koyan merhum Başbakanımız İsmet İnönü'yü, ülkemizin dört bir yanından gelerek Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın kurulmasına ve bugüne kadar yaşatılmasına emek ve alın terleriyle katkı veren herkesi minnet ve şükranla yad ediyoruz. Atalarından aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için halen alın ve akıl teri döken tüm çalışanlarımızı da içtenlikle selamlıyoruz" denildi.



"Türkiye'nin ray ve ağır profil üretiminde tek milli markası"



KARDEMİR'in bugün Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları sıralamasında 23. sırada yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"KARDEMİR, özellikle 2010 yılından sonra yaptığı yaklaşık 1,3 milyar doların üzerindeki yatırımlarla hem üretimlerini artırmış, hem ürün çeşitliliği sağlamıştır. Demiryolu rayı ve ağır profil üretiminde Türkiye'nin tek milli markasıdır. Ülkemizin stratejik yatırımlarından biri olan demiryolu tekeri üretim tesislerimiz de önümüzdeki aylarda seri üretime başlanacaktır. Böylelikle KARDEMİR, cevherden mamule kadar entegre tesislerde demiryolu tekeri üreten sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alacak, rayda olduğu gibi Türkiye'deki demiryolu seferberliğinde TCDD ile olan stratejik işbirliğini daha da pekiştirecektir. Çubuk Kangal tesislerimizde özellikle otomotiv, mobilya, beyaz eşya, savunma sanayi gibi imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek vasıflı çeliklerin üretimi için çalışmalarımız devam etmektedir. KARDEMİR, katma değeri yüksek ürünlerle sadece ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmakla kalmayacak, aynı zamanda ihracatımızdaki ileri teknolojik ürünlerin artırılmasına da hizmet edecektir. Yönetim Kurulumuzca belirlenen ana hedefimiz, üretim kapasitemizin 3,5 milyon tona çıkarılmasıdır. Çelikhanede başlattığımız yatırımlarımızı yıl sonunda tamamlayarak 2,9 milyon ton kapasiteye ulaşmış ve hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız."



KARDEMİR'den çevre yatırımları



Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve Karabük Belediyesine olan taahhütler doğrultusunda başlatılan çevre yatırımlarının da tamamlandığı vurgulanan açıklamada, "Bilindiği gibi şirketimiz toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasına yönelik bugüne kadar çok önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmiştir. Yenişehir Mahallesi'nde Mühendisler Kulübü olarak bilinen tesisimizi KARDEMİR Müzesi, Yenişehir Sineması'nın ise restore edilerek tiyatro ve kültür merkezi olarak yeniden toplumun hizmetine sunulmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Her iki tesis için restorasyon projeleri hazırlanmış olup, müze için teşhir tanzim projelerinin hazırlığı devam etmektedir. Yenişehir Sineması'nın tiyatro ve kültür merkezi olarak yapılandırılması ise onay sürecindedir. KARDEMİR, köklü sanayi kültürü ve vizyoner bakışıyla, ekip ruhu içerisinde katma değeri yüksek ürünlerle ürün çeşitliliği sağlayarak, hizmet kalitesi ve verimliliklerini artırarak, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre odaklı yaklaşımla mali ve teknik olarak sürdürülebilir bir başarıyı yakalayacak stratejisiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 hedeflerine katkı sunmaya devam edecektir" denildi. - KARABÜK