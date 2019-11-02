Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'de işçilere 'Çalışma Sevinci' semineri verildi
Son Dakika Güncel KARDEMİR'de işçilere 'Çalışma Sevinci' semineri verildi

KARDEMİR'de işçilere 'Çalışma Sevinci' semineri verildi

6 saat önce

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'de Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından 'İş Dünyasında ve Özel Yaşamda Kaliteli İletişim, Yaşama ve Çalışma Sevinci' semineri düzenlendi.

KARDEMİR'de işçilere 'Çalışma Sevinci' semineri verildi, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) AŞ.'de Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından 'İş Dünyasında ve Özel Yaşamda Kaliteli İletişim, Yaşama ve Çalışma Sevinci' semineri düzenlendi.


KARDEMİR'de çalışanların motivasyonunu ve farkındalığını arttırmak üzere her ay düzenlenen seminerlerin bu ay ki konuğu Prof.Dr. Üstün Dökmen oldu.


KARDEMİR, Eğitim Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, geleceğe uygun planların olması gerektiğini fakat anı yaşamının değerinin bilinmesini söyledi.


Konuşması sırasında zaman zaman izleyenleri ayağa kaldırıp, verdiği komutları uygulamalarını isteyen Dökmen, iş hayatı için de önerilerde bulunarak, "İş hayatında değişiklikler yapın. Sürekli ben bu işi daha iyi, daha farklı nasıl yapabilirim? Başka nasıl yollar kullanabilirim? Hangi teknikler kullanırım? diye arayış içinde olun" dedi.


Yılmaz olmanın, mücadeleci olmanın öneminden de söz eden Dökmen, "Her zaman her yerde, evde, okulda, işte krizlerle karşı karşıya kaldığımız olur. Böyle bir durumda soruna odaklanmak yerine çözüme odaklanmak önemlidir. Hayatta her zaman ışık vardır, yeter ki perdeyi kapatmayın ışık gelir sizi bulur" diye konuştu.


Seminer sonrasında İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Uğur Altındağ, vermiş olduğu değerli bilgi ve görüşler için Prof. Dr. Üstün Dökmen'e teşekkür ederek üzerinde ürünlerin bulunduğu bir set takdim etti. - KARABÜK

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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