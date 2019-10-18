KARDEMİR'de kapasite artırımı
2 saat önce
Haziranda durdurulan 2 nolu çelik üretim konverteri ve yeni kireç fabrikası, yenileme çalışmalarının ardından üretime başladı.
Haziranda durdurulan 2 nolu çelik üretim konverteri ve yeni kireç fabrikası, yenileme çalışmalarının ardından üretime başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:27
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