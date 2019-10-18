Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'de kapasite artırımı
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KARDEMİR'de kapasite artırımı

2 saat önce

Haziranda durdurulan 2 nolu çelik üretim konverteri ve yeni kireç fabrikası, yenileme çalışmalarının ardından üretime başladı.

KARDEMİR'de kapasite artırımı, System.String[]

Haziranda durdurulan 2 nolu çelik üretim konverteri ve yeni kireç fabrikası, yenileme çalışmalarının ardından üretime başladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:27 
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