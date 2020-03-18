Kardemir'de koronavirüs tedbirleri devrede - Son Dakika
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Kardemir'de koronavirüs tedbirleri devrede

6 saat önce

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan ve 5 bin çalışanı bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (Kardemir), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, giriş çıkış kapılarında temassız ateş ölçer kullanımına ve vardiya girişlerinde termal kamerayla izleme ve kontrollere başlandı.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan ve 5 bin çalışanı bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (Kardemir), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, giriş çıkış kapılarında temassız ateş ölçer kullanımına ve vardiya girişlerinde termal kamerayla izleme ve kontrollere başlandı.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Özçelik İş Sendikası ile koronavirüse karşı önlem alındığı belirtildi.

Personelin şirket sahasına girişlerde kullandığı parmak okutma uygulamasına ara verildiği, kart okuma sistemiyle giriş çıkışların yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm planlı toplantılar olabildiğince az katılımcıyla gerçekleştirilmiş, kritik olmadıkça tüm toplantılar iptal edilmiştir. Tüm yurt dışı görevlendirmeler iptal edilmiş, yurt içi görevlendirmeler kısıtlanmıştır. Planlanan teknik gezi, firma tanıtımı gibi organizasyonlar iptal edilmiştir. Yatırım faaliyetleri kapsamında, hizmet aldığımız süpervizörlerin şirkete girişleri zorunlu haller dışında ve gözetim altında olmak koşuluyla durdurulmuştur. Periyodik muayeneler geçici süreyle ertelenmiştir."

Risk grubunda bulunan çalışanlara (50 yaş üstü, hamileler, kronik hastalığı olanlar) yıllık izin kullanmalarında öncelik sağlandığı belirtilen açıklamada, bu kişilere iş yeri hekimi tarafından kanuni çerçevede rapor verilebileceği ifade edildi.

Koronavirüs bilgilendirme el kitapçığı bastırılarak tüm çalışanlara dağıtıldığı vurgulanan açıklamada, "Fabrika genelindeki ortak kullanım alanlarına yeterli miktarda dezenfektan dağıtımı yapılmış, maske, eldiven, tulum, el yıkama ve hijyen dezenfektanları gibi gerekli malzeme stoklarımız artırılmıştır. Tüm izin kullanımlarında çalışanların bulunacağı adres ve iletişim bilgilerinin takibi zorunlu hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

"Sorun küresel, mücadele ulusal, tedbir bireysel"

Fabrikanın ortak kullanım alanları başta olmak üzere bütün alanların dezenfekte edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yemekhanelerdeki çalışan yoğunluğunun azaltılması amacıyla yemek saatleri geçici süreyle esnetilmiştir. Yemekhanelerde ekmek, kaşık, çatal, bıçak gibi kişisel kullanımların poşetler içinde servis edilmesine başlanmıştır. Yemekhanelerde bağışıklık sistemi güçlendirecek menü uygulaması başlatılmıştır. Koronavirüs, hijyen ve el temizliği içerikli SMS ile çalışanlarımızın sürekli bilgilendirilmesine devam edilecektir. Yönetimimiz, salgınla ilgili gelişmeleri anlık değerlendirmekte olup, gerektiğinde başkaca ek tedbirleri de uygulamaya geçirebilecektir. Sorun küresel, mücadele ulusal, tedbir bireysel."

Kardemir'de koronavirüs tedbirleri devrede

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Koronavirüs, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:49 Kaynak: AA

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