KARDEMİR'de Mesleki Yeterlilik Belge töreni

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), Hak-İş ve Özeçlik-İş Sendikası tarafından Mesleki Yeterlilik Belgesi eğitimlerinde başarılı olan işçilere sertifikaları törenle verildi.



KARDEMİR Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan MYK Başkanı Adem Büyük, MYK'nın Türkiye'de katılımcı yönetim anlayışının en üst düzeyde temsil edildiği kamu tüzel kişiliği olduğunu söyledi. Nitelikli ürün ve nitelikli hizmetin nitelikli ve benzeri iş gücüyle oluştuğunu ifade eden Ceylan, "Örgün eğitim süreçlerinde mesleki bilginin yanında beceri kazandırılamadığı hususta yine dile getirilen hususlardan bir tanesi. Paydaşlarımızla beraber hazırlayıp yürürlüğe koyduğumuz 822 ulusal meslek standardı ve 485 ulusal yeterlilik bir taraftan burada belge alacak arkadaşlarımızın ölçme ve değerlendirmesinde kullanıldığı gibi diğer hükümetimiz tarafından örgün eğitimde, Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK tarafından mesleki teknik eğitimde eğitim müfredatı olarak kullanılması zorunlu hale getirilmiş oldu" dedi.



Amaçlarının mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerinin o kişiye sağlanması olduğunu aktaran Ceylan, "MYK tarafından yetkilendirilen 216 belgelendirme kuruluşumuz var. Bu kuruluşlarımızın yıllık sınav kapasitesi 3 milyon 500 bin. Biz, sınav belgelendirme kuruluşlarımızın kapısına 3 milyon 500 kişi gelse bir yıl içerisinde sınav yapabilme kapasitesine sahibiz. 216 kuruluşumuz tarafından ulusal meslek standartları ve yeterliliklere dayalı şekilde kalite güvencesinden zerre kadar taviz vermeden yapılan, ölçme ve değerlendirme sonucunda da bugün itibarıyla bini aşkın kişi mesleki yeterlilik belgesine kavuşmuş oldu. Hükümetimiz bu konuda mesleğinde yeterli, çalışma hayatına değer kazandıracak, aynı zamanda iş kazalarını asgariye indirecek bu sistemi etkin bir şekilde destekliyor. Bakanlığımız tarafından belge zorunluluğu getirme yetkisi verilen 225 meslek bulunmakta. Bu mesleklerin tamamı tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler. Bakanlık olarak şuana kadar 143 meslekte belge zorunluluğu getirdik" diye konuştu.



"Bu belgelerin sayısının daha da artacağına inanıyorum"



Sınav ve belgelendirme süreçlerinin ne çalışana ne de işverene mali yük getirmesini istemediklerini anlatan Ceylan, şunları kaydetti:



"Biz 2019 yılına kadar belge zorunluluğu bulunan bütün mesleklerde sınav ve belge ücretini işsizlik fonunda karşıladık. 5-10 gün sonra bu bitecek gibi görülüyor. Ama bakanlıkta bir prensip kararı aldık, inşallah Meclis açıldığında 2021 yılı sonuna kadar bunun uzatılmasıyla ilgili olarak, olması gereken süreçler tamamlanıp kanunlaşıp yürürlüğe girmiş olacak."



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da Karabük ile KARDEMİR'in kaderinin hep örtüştüğünü belirtti. Sendikacılık, toplu sözleşme, ücret, yeni haklar, geliştirilmiş yeni sosyal hakların ötesinde ülkenin nitelikli iş gücünü, gelecekteki kaliteyi, verimliliği düşünerek ellerini taşın altına koyduklarını vurgulayan Arslan, "Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi'nin (MEYEB) Hak-İş'e bir maddi katkısı falan yok. Zaman aman Hak-iş'in ciddi katkılarıyla Hak-İş MEYEB bu günlere gelmiştir. Bu kuruluş gerçekleştirirken tek kaygımız ekonomik değildir, tek kaygımız yetişmiş kaliteli nitelikli insan gücümüzü artırmak. Sendikacılığımızın birinci hedefi elbetteki sendikacılık görevlerimizi yapmak. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geleceğimiz olan nitelikli iş gücümüz bu tesislerde çalışacak arkadaşlarımızın tecrübelerini belgeyle güçlendirerek bütün dünyada karşılığı, geçerliliği olan belgeye kavuşmalarını sağlamak sendikacılığımız kadar önemlidir. MEYEB, Türkiye'deki işçi konfederasyonları ve memur konfederasyonları içerisinde bir konfederasyonun tek işletmesidir, o da Hak-İş. 10 binin zerinde belgeyi hakkıyla hiç bir şekilde herhangi bir sıkıntıya meydan vermeyecek şekilde haklı, kurallara uygun şekilde yapılan sınavlarla arkadaşlarımıza belge temin edildi. Bu belgelerin sayısının daha da artacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.



"Otomotiv sektörüne artık çeliği biz veriyoruz"



KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Faruk Öz ise 2003 yılında KARDEMİR'in ürettiği sıvı çeliğin 600 bin tonlarda olduğunu, bugün ise 3.5 milyon tonu zorladıklarını ifade etti. Her zaman, her dönemde yeniliklere açık bir şekilde teknolojik alt yapısını tamamlayarak çok önemli bir noktaya geldiklerini anlatan Öz, "Yine Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedefler noktasında 2023 Türkiye'sinde özellikle demir çelik sektöründe ithalata kapalı, ihracata açık bir sektör olma noktasında bütün gayretlerimizle devam ediyoruz. İşletmeyi kurumsallaşması noktasında gerek saklanma değerlerinde, gerekse satış pazarlamada her alanda kurumsallaşması noktasında gayret sarf ediyoruz. Tek bir derdimiz var. KARDEMİR'in bugününü değil önümüzdeki 10 yıllarını, yüzyıllarını düşünmek ve ona göre yol almaktır. Göreve geldiğimiz günlerde ilgili bakanlığa gittim. 'Ne kadar kıymetli çeliği ithal ediyoruz?' diye sorduğumuzda 450 bin ton civarında. 'Biz bunun ne kadarını KARDEMİR'de üretebiliriz' diye çalışmaya başladık ve epey bir alt yapı oluşturduk. Her kademede mühendisinden işçisine kadar sizlerin de desteğiyle otomotiv sektörüne artık çeliği biz veriyoruz. Bu önemli başarı. Sadece Türkiye'de üretilecek yerli otomotivi değil şuanda onlarca otomotiv sektörü var. Bunların çeliğini hamdolsun biz vermeye başladık. Ayrıca savunma sanayine ortak çalışmalar komisyonu başlattık. İnşallah Türkiye'nin savunma sanayi çeliği de KARDEMİR'den gidecek" dedi.



Dünyada 16.'sı olan demir yolu tekeri üretimine başladıklarını belirten Öz, şöyle devam etti:



"5 yıl önce başlamıştı. Yüzde 90 oranında tamamlanmış olmasına rağmen 3 yıldır atıl duruyordu. Bizim yönetim kurulu başkanı olmamızla, bütün hissedar aileler ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile teker yatırımını tamamladık. Üretime geçirdik. Bu ülke için yapılacak çok şey var. Ortak derdimiz bu ülke, bu millet, bu bayrak, bu devlet olduğu sürece bu ülkenin önüne kimse gem vuramaz. Ben bunu KARDEMİR'de görüyorum."



"Artık emeğinizi sertifakalandırmadan üretmenin manası ve karşılığı bulunmuyor"



KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan da 1942'de Karabük'te çalışanlara yönelik ilk çıraklık okulu kurulduğunu, o günden bugüne o okullardan mezun olanlardan Türkiye'de büyük sanayicilerin de olduğunu, çok geniş kapsamda bu fabrikada çalışanların Türk çelik sektörünü geliştirdiğini, ülkenin değişik yerlerinde fabrikalar kurduğunu gördüklerini belirtti. Mesleki tecrübeleri arttırmaya yönelik gayret sarf ettiklerini anlatan Soykan, şunları kaydetti:



"Artık emeğinizi sertifakalandırmadan, dünyada geçerli belgeler ortaya koymadan üretmenin manası ve karşılığı bulunmuyor. Dolayısıyla bugün her alanda olduğu gibi özellikle iş yerinde çalışanlarımızla işin güvenliliği verimliliği ve etkinliği yanında mesleki tecrübeleri arttırmaya yönelik gayretler sarf ediyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumumuzun ülkemizin medarı iftarı kurumlarımızdan ancak bugün maalesef kıymeti pek fazla anlaşılamamış bu kurumun KARDEMİR ile entegrasyonuna özel bir önem sarf ettik. Dolayısı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulduğu günden bugüne ülkemizin sanayisine gelişimine ciddi katkılar verdi. Bundan sonra da başkanımızın çalışmalarıyla hak etiği ilgiyi ve karşılığı da görecektir. Hak-İş, MEYEB ve KARDEMİR ortaklığında şuana kadar 2017 senesinde makine bakımcı seviye 4 olarak 301, çelik kaynakçısı seviye 3 olarak 32, refrakterci olarak toplam 75 personelimizi belgelendirmişiz. Köprülü vinç olarak şuanda bin 518 personelimize belgelendirmesini tamamlamış durumdayız."



Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ise, sendikalarının KARDEMİR ile birlikte kurulduğunu ve Türkiye'nin yerli sendikası olduğunu ifade ederek, "Varoluşumuzun nedeni Karabük'tür ve bu kurumdur. Biz her ne yaparsak yapalım ilk burada başlatıyoruz. Bu belge altın bileziğin bir bir başka şekli. Hem Türkiye için hem de uluslararası alanda karşılığı olan bir belge" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Adem Ceylan, Ömer Faruk Öz, Hüseyin Soykan ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'ye hediye ve plaket takdim ederken, daha sonra eğitime katılan işçilere de belgeleri verildi. - KARABÜK