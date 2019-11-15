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Son Dakika Güncel Kardemir'de patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı - Son Dakika

Kardemir'de patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı

6 saat önce

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki yüksek fırında meydana gelen gaz basıncı patlamasında, müteahhit firma çalışanı işçilerden Mehmet Hayri Akpınar hayatını kaybetti, Ahmet Akbulut yaralandı.

Kardemir'de patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralı, System.String[]

KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki yüksek fırında meydana gelen gaz basıncı patlamasında, müteahhit firma çalışanı işçilerden Mehmet Hayri Akpınar hayatını kaybetti,  Ahmet Akbulut yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde, fabrikanın 1 Nolu Yüksek Fırını'nda meydana geldi. Müteahhit firma işçileri Mehmet Hayri Akpınar ve Ahmet Akbulut, yenileme işlemi yaptıkları sırada, gaz basıncı patlaması meydana geldi. Patlamada 2 işçi de yaralandı. İki işçi, fabrikanın ambulansıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden Akpınar'ın çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:57 Kaynak: DHA
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