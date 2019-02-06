Kardemir'de Sıvı Çelik Üretimini Artırma Hedefi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, devam eden yatırımlarla sıvı çelik üretim kapasitesini 3,5 milyon ton seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, devam eden yatırımlarla sıvı çelik üretim kapasitesini 3,5 milyon ton seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.



Soykan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni atandığı görevini kendisine layık görenlere teşekkür etti.



Özelleştirme sonrası KARDEMİR'in, 2 milyar doların üzerindeki yatırımlarla üretim teknolojilerini yenilediğini, üretim kapasitelerini 2,5 milyon ton seviyelerine çıkarttığını, ray ve demir yolu tekeri üretiminde ülkenin tek milli markası haline geldiğini belirterek, paydaşları için değer yaratan bir şirket konumuna taşımanın ortak hedefleri olduğunu vurguladı.



"KARDEMİR, çelikhane bölgesinde devam eden yeni sürekli döküm makinesi ve konverter kapasitelerinin artırılması gibi yatırımlarla sıvı çelik üretim kapasitesini 3,5 milyon ton seviyesine çıkartacaktır." ifadesini kullanan Soykan, şunları kaydetti:



"Çubuk Kangal Haddehanemizde yeni çelik kalitelerinin ürün gamına eklenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.

Tüm faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği, çevre, verimlilik, karlılık, kalite kavramları en önemli odak noktamız olacaktır. 82 yıllık sanayi kültürünün verdiği bilgi birikimi ve tecrübe ile sürdürülebilir başarıları kovalarken, her zaman olduğu gibi tüm Karabüklülerin ve paydaşlarımızın bizlere olan güven ve desteği en büyük gücümüz olacaktır."

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