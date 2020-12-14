KARDEMİR'de toplu sözleşme görüşmeleri - Son Dakika

KARDEMİR'de toplu sözleşme görüşmeleri

14.12.2020 17:59
KARDEMİR'de toplu sözleşme görüşmeleri, System.String[]

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) sürdürdükleri toplu sözleşme görüşmelerinde 32 madde üzerinde anlaşma sağlandığını bildirdi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) sürdürdükleri toplu sözleşme görüşmelerinde 32 madde üzerinde anlaşma sağlandığını bildirdi.

Üngören, gazetecilere, geçen günlerde başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Görüşmelerin olumlu gittiğini aktaran Üngören, "KARDEMİR'de 3 bin 600 çalışanı kapsayan toplu sözleşmede 79 ana madde sunmuştuk, bunlardan 32'si üzerinde anlaşma sağladık. Toplu sözleşmenin masada bitmesi için çlışıyoruz ve böyle biterse de bizi mutlu eder. Bu toplu sözleşmenin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyoruz. Fabrika yönetimiyle bu işi mutlu sonla bitireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Karabük, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'de toplu sözleşme görüşmeleri - Son Dakika Ekonomi


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