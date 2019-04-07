Son Dakika Haberleri: Kardemir'de "Tren Tekeri" İncelemesi

Kardemir'de "Tren Tekeri" İncelemesi

21 dakika önce

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) heyeti, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) üretimi yapılan tren tekerini inceledi.

Kardemir'de
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) heyeti, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) üretimi yapılan tren tekerini inceledi.

TÜDEMSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Başoğlu başkanlığındaki heyete, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan tarafından makamda brifing verildi.

Daha sonra yapılan toplantıda, KARDEMİR tarafından üretilen demiryolu tekerinin TÜDEMSAŞ tarafından kullanılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

TÜDEMSAŞ yetkilileri, üretim tesislerini de gezerek, incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:04 Kaynak: AA

Ekonomi
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