KARDEMİR'de TSE denetimi tamamlandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında A.Ş (KARDEMİR), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetçileri tarafından başlatılan dış denetim süreci tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Genel Müdür Vekili Reyhan Özkara'nın katılımıyla düzenlenen denetim kapanış toplantısında, TSE denetçilerinin şirketin başarılı denetim sonucuna vurgu yaptığı, Özkara'nın da KARDEMİR'in her denetim sürecini başarıyla tamamlayabilecek bir yapıda olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Üretim ve ürün geliştirme çalışmalarını her geçen gün bir üst seviyeye taşımayı amaçlayan şirketin, sahip olduğu belgelerin yenilenmesi ile bu alanlarda olan yeterliliğini ve kabiliyetlerini bir kez daha ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi TS ISO 10002, Çevre Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001, Laboratuvar Yönetim Sistemi TS ISO/IEC 17025, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 2700, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001, Enerji Yönetim Sistemi ISO 50001, Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001 gibi sektörünün olmazsa olması belgelerine sahip olan KARDEMİR A.Ş., yaklaşık olarak 1 hafta süren denetimlerin sonunda ihalelere katılabilme ve müşteri memnuniyeti sağlama gibi unsurlardaki yeterliliğini tekrar kanıtlamış oldu. Demir ve çelik sektörünün rekabetçi ortamında var olmanın birinci şartı kaliteli üretim ve yüksek müşteri memnuniyeti olduğunun bilincinde olan şirketimiz, belirlenen standartlardan taviz vermeden üretmeye ve bu ülkeye katma değer oluşturmaya devam edecektir. Yakın zamanda yayınlamış olduğumuz sürdürülebilirlik raporumuza uyum çerçevesinde bu tür belgelendirme çalışmalarına önem veriyor, denetim başarılarımızın da sürdürülebilir olması için çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin sayılı entegre üretim tesislerinden biri olan KARDEMİR A.Ş., 50'yi aşkın üretim ve idari ünitesiyle uyum içinde çalışmakta ve üretimini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir." - KARABÜK