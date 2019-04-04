Son Dakika Haberleri: Kardemir'de Üretimde Yeni Rekor

Kardemir'de Üretimde Yeni Rekor

28 dakika önce

KARDEMİR, kuruluşunun 82. yıldönümünü kutlarken, üretimden gelen rekor haberle çifte mutluluk yaşadı.

Kardemir'de Üretimde Yeni Rekor, System.String[]
KARDEMİR, kuruluşunun 82. yıldönümünü kutlarken, üretimden gelen rekor haberle çifte mutluluk yaşadı. Kardemir çelikhanesinde günlük 87 dökümle, bugüne kadarki en yüksek üretim gerçekleştirildi.

KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan, çelikhanedeki günlük döküm rekorunun, 3,5 milyon ton üretim hedefine ulaşma yolundaki gayretlerin sonucu olduğunu belirtti.

Soykan "Kardemir'in 82. kuruluş yıldönümü olan bugün, kırılan rekorlar daha da anlamlı hale gelmiştir. Tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Bu seviyelerde kalıcı olmak şüphesiz ki daha büyük önem arz ediyor. Devam eden yatırımlarımızın yanı sıra verimliliklerimizi de artırarak, Şirketimizin mali ve teknik sürdürülebilirliğini daha da ileri seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:01 Kaynak: İHA

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ekonomi
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