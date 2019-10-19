KARDEMİR demiryolu raylarında dışa bağımlılıktan kurtarıyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR), kent içi hafif raylı sistemlerde kullanılan ve tamamı ithalatla karşılanan R260 ve R220 kalite 60 R1 ve 60 R2 rayları üreterek ticari pazara sundu.



KARDEMİR'den yapılan açıklamada, kent içi raylı ulaşım sistemler için yeni ürünlerini pazara sunduğu belirtildi. KARDEMİR'in; metro, hafif raylı sistem, konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatlarında kullanılan farklı tip ve kalitelerdeki demiryolu raylarının Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Özellikle kent içi hafif raylı sistemlerde kullanılan ve tamamı ithalatla karşılanan R260 ve R220 kalite 60 R1 ve 60 R2 rayları da üreterek ticari pazara sunmuştur. Ray üretim tesislerini, yüzey sertleştirme işlemlerini yapabilen yeni sistemlerle geliştiren şirketimiz, Karşılıklı İşletilebilirlik Standardı (TSI) sertifikası ile raylı sistemler sektöründe en önemli otoritelerden biri olan Alman Devlet Demiryolları DeutscheBahn tarafından verilen ve Avrupa'da sadece birkaç ray üreticisinde bulunan HPQ belgesine de sahiptir."



Kenti içi raylı sistem projelerini uygulamaya hazırlanan belediyeler için tek yerli kaynak olacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ülkemiz demiryollarının son 16 yıldaki hızlı gelişimine tek yerli ray üreticisi olarak önemli katkılar sunan şirketimiz, deneme üretimleri devam eden demiryolu tekeri ile bu katkıyı daha da artıracaktır. Şirketimizin, üretim portföyüne eklediği yeni ray tip ve kaliteleri özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri Eskişehir, Adana, Gaziantep, Antalya, Samsun ve Kocaeli'de hizmet veren kentiçi raylı ulaşım sistemlerinde kullanılabilecek, kenti içi raylı sistem projelerini uygulamaya hazırlanan diğer belediyelerimiz için de tek yerli kaynak olacaktır. Üretim portföyümüzde yer alan ray kalite ve ebatları şunlardır: R260 kalite; 33E1, 46E2, 49E1, 49E5, 50E1, 50E4, 50E6, 54E1, 54E4, 60E1 ve 60E2, R220 ve R260 kalite; oluklu ray tipinde 59Ri2, R350HT (Yüzeyi Sertleştirilmiş Ray) kalite; 49E1, 49E5, 50E1, 54E1, 54E4, 60E1 ve 60E2. R260 ve R220 kalite; 60 R1 ve 60 R2." - KARABÜK