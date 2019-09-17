Son Dakika Haberleri: Kardemir'den 1 milyon ton kapasiteli yeni fırın yatırımı
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Kardemir'den 1 milyon ton kapasiteli yeni fırın yatırımı

56 dakika önce

Kardemir, 1 milyon ton/yıl kapasiteli yeni bir Yüksek Fırının kurulmasına karar verdi.

Kardemir'den 1 milyon ton kapasiteli yeni fırın yatırımı, System.String[]

Kardemir, 1 milyon ton/yıl kapasiteli yeni bir Yüksek Fırının kurulmasına karar verdi.

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:25 
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