Kardemir'den 1 milyon ton kapasiteli yeni fırın yatırımı
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Kardemir, 1 milyon ton/yıl kapasiteli yeni bir Yüksek Fırının kurulmasına karar verdi.
Kardemir, 1 milyon ton/yıl kapasiteli yeni bir Yüksek Fırının kurulmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:25
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