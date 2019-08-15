Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'den 170 milyon lira net kâr
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KARDEMİR'den 170 milyon lira net kâr

1 saat önce

KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, yılın ilk yarısında 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini belirterek, "Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz.

KARDEMİR'den 170 milyon lira net kâr, System.String[]
KARDEMİR Genel Müdürü Soykan, yılın ilk yarısında 170 milyon liradan fazla net kar elde ettiklerini belirterek, "Bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak için çalışıyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerde ülkemizin sektördeki dışa bağımlılığını azaltacak bir strateji izliyoruz." dedi.
Ekonomi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:57 
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