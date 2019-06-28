Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'den 3.5 milyon ton üretim hedefi
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KARDEMİR'den 3.5 milyon ton üretim hedefi

29 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, bir dünya şirketi olarak her geçen gün büyüme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Şu anda ana hedefimiz 3.5 milyon ton üretim." dedi.

KARDEMİR'den 3.5 milyon ton üretim hedefi, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, bir dünya şirketi olarak her geçen gün büyüme yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Şu anda ana hedefimiz 3.5 milyon ton üretim." dedi.
Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikada sürekli yenileme çalışmalarının ve son teknolojiyle yatırımların gerçekleştirildiğini söyledi.
Son olarak yüksek fırın, çelikhane ve kireç fabrikasında yenileme çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Soykan, şöyle konuştu:
"Katma değeri yüksek ürün konusunda hassas bir çalışmamız var. Ray üretiminde ülkemizin tek milli markasıyız. Otomotiv ve savunma sanayisine yönelik çok önemli çalışmalarımız var. Ülkemizin 23. en büyük şirketi konumundayız. Bir dünya şirketi olarak her geçen gün büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şu anda ana hedefimiz 3.5 milyon ton üretim. Bu rakama ulaşmamız uzak değil. Bütün altyapısı hazır. KARDEMİR her zaman ülkemizin yüz akı olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."
Soykan, yatırımların yanında üretim rekorlarına imza attıklarını ve yollarına kar ederek devam ettiklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:14 Kaynak: AA
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