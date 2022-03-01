KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı - Son Dakika
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KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı

01.03.2022 21:42
KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattığını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattığını açıkladı.

Milli ve yerli üretim enerjiyle milli ekonomiye katkı sağlayan KARDEMİR'in, 2021 yılını tarihinin en yüksek karlılığı ile tamamladığının ifade edildiği açıklamada, "3,85 milyar TL net kara ulaşan şirketimiz, 1 Mart 2022 tarihi itibarıyla da mali sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 2020 yılının son çeyreğinde yakalamış olduğu yükseliş ivmesini 2021 yılının tamamında sürdüren fabrikamız, 2020 yılına oranla yüzde 288 FAVÖK (EBITDA) artışı sağlayarak 2021 yılında FAVÖK'ünü yaklaşık olarak 4,9 milyar TL'ye çıkardı. Yine bir önceki yıla oranla satış gelirlerini yüzde 96 artırarak 14,76 milyar TL'ye kadar yükseltti. Net nakit rakamını 2,75 milyar TL seviyesine ulaştıran şirketimiz, finansal gücünü arttırarak doğan ve doğabilecek her türlü piyasa koşullarında yatırımcılarına güven vermeye devam etmiştir, edecektir" denildi.

Dünya çelik piyasalarındaki ve hammadde tedarikindeki belirsizliklere rağmen mali disiplin ve verimli üretim prensibi ile çalışmalarını sürdüren fabrikanın tüm küresel sıkıntıları aşarak ekonomik yükselişinin sürdürüldüğünün kaydedildiği açıklamada, "İstihdamda ve üretimde olduğu gibi karlılıkta da sürdürülebilir hedeflere sahip olan KARDEMİR, yurtiçi satışlarının yanı sıra ihracat alanında da kendini kanıtlamıştır. Katma değerli ürün üretimi konusunda ürün geliştirme çalışmalarına devam eden şirketimiz, gelişen ve değişen piyasa şartlarına hızlı adapte olarak, uluslararası arenada mücadele etmeye başlamıştır. Türkiye'nin önde gelen halka açık firmalarının da kullandığı, 'Kur Riskinden Korunma Muhasebesi' ile şirketimiz, kura bağımlı riskleri ve likit varlıklarını daha etkin yönetmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yatırım süreçlerine ara vermeyen KARDEMİR'in hissedarlarına yönelik temettü çalışmalarına da önem verdiğine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Genel kurula sunulmak üzere Kardemir Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 1 milyar TL olmak üzere hisse başına 0,8772 TL kar dağıtılması kararı almıştır. Genel kurulumuz tarafından kabul edilmesi durumunda özelleştirme sonrası şirketimiz tarafından Kardemir hissedarlarına yapılması planlanan en yüksek kar payı dağıtımı olacaktır."

(Rıdvan Bostancı/İHA)

KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı
KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı
KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı
KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı
KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: KARDEMİR 2021 yılını 3.85 milyar TL kar ile kapattı - Son Dakika
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