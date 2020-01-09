KARDEMİR'den 50 milyon dolarlık çevre yatırımı - Son Dakika
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KARDEMİR'den 50 milyon dolarlık çevre yatırımı

6 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, 2020 yılında da önceliklerinin çevre yatırımları olacağını, 50 milyon dolarlık çevre yatırımı yapacaklarını bildirdi.

KARDEMİR'den 50 milyon dolarlık çevre yatırımı, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, 2020 yılında da önceliklerinin çevre yatırımları olacağını, 50 milyon dolarlık çevre yatırımı yapacaklarını bildirdi.


Yolbulan, şirketin yeni yıla ilişkin çevre yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da önceliklerinin çevre olacağını ifade eden Yolbulan, üçüncü ve son etapta 50 milyon dolarlık çevre yatırımı daha yapacaklarını kaydetti.


2019 yılına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'unda katıldığı Sinter Bölgesi çevre yatırımlarının açılışı ile başladıklarını ve yılın son günlerinde de Yüksek Fırınlar Bölgesi Toz Tutma Sistemleri ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ilave çevre yatırımlarının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Mustafa Yolbulan, şunları kaydetti:


"Çevre konusu, yönetimimizin en önemli ve öncelikli konusudur. Bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptık. Artık son dönemeçteyiz. Bu son dönemde irili ufaklı 24 kalemden oluşan ve toplam yatırım bedeli 50 milyon dolarlı bulan bir dizi çevre yatırım projesini de tamamlamış olacağız. 2019 yılı ikinci yarısında itibaren startını verdiğimiz bu yatırımlardan bazılarındaki gerçekleşme oranları yüzde 90'ların üzerindedir. Bu yıl içinde hemen hemen her ay bir ikisini tamamlamış olacağız. Bunlar arasında toz bastırma sistemleri, saha betonlamaları, kapalı depolama sahalarının oluşturulması, kok bataryaları emisyon kontrol sistemleri, pota fırınları toz toplama sistemleri, biyolojik atıksu arıtma tesisi modernizasyonu gibi çevre yatırımları var. Yine bu yatırımlar kapsamında görsel iyileştirme ve peyzaj çalışmaları ile 50 bin bitki ve ağaç dikimini gerçekleştirecek ve yeşil bir KARDEMİR'i ortaya çıkaracağız. Her bir yatırımın ilerleme raporları titizlikle takip edilmektedir." - KARABÜK

Mustafa Yolbulan, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
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