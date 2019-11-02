Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'den 9 ayda 209 milyon lira net kar
Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den 9 ayda 209 milyon lira net kar

KARDEMİR'den 9 ayda 209 milyon lira net kar

7 saat önce

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR), yılın 9 ayında 209 milyon lira kar açıkladı.

KARDEMİR'den 9 ayda 209 milyon lira net kar, System.String[]

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR), yılın 9 ayında 209 milyon lira kar açıkladı.

KARDEMİR'in Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan 1 Ocak 2019-30 Eylül 2019 tarihlerini kapsayan kar-zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna göre, şirketin konsolide dönem karı 209 milyon 277 bin 547 lira oldu.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 486 milyon 380 bin 514 lira kar açıklamıştı.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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