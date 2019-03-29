Son Dakika Haberleri: Kardemir'den 900 Bin Tonluk Yerli Cevher Sözleşmesi

Kardemir'den 900 Bin Tonluk Yerli Cevher Sözleşmesi

1 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR), 900 bin tonluk cevher tedarik sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

Kardemir'den 900 Bin Tonluk Yerli Cevher Sözleşmesi, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR), 900 bin tonluk cevher tedarik sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, kömür ve demir cevherinin tedarikinde önceliği yerli üretime verdiklerini söyledi.

Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Güleç, "KARDEMİR olarak, Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) üretmiş olduğu koklaşabilir kömürün hemen hemen tamamını satın alan bir şirketiz. Yine TTK'nin üretmiş olduğu enerji kömürünün de önemli bir kısmı şirketimiz tarafından kullanılıyor. Demir cevherinde ise Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Balıkesir, Bingöl, Erzincan, Elazığ ve Malatya illerimizde üretilen demir cevherlerinin çok önemli bir kısmını yine KARDEMİR tüketiyor." diye konuştu.

Güleç, 3 milyon tonu aşkın demir cevherinin yüzde 70'inden fazlasını illerden getirildiğini aktararak, "Böylelikle, hem tüketimlerimizi karşılıyor hem de ülkemizde yerli madenciliğimizin gelişmesine katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Kamil Güleç, artan üretimle kömür ve cevher tüketimlerinin de artacağını ve böylelikle fabrikanın yerli üretime olan katkısının da büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

Törende, KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ve Özkoyuncu Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Necip Ebegil de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:12 Kaynak: AA

Ekonomi
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