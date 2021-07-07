KARDEMİR'den bağlantı elemanları sektörü atağı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), bağlantı elemanları sektörüne yeni satışlar gerçekleştirdiği belirtildi.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Türk sanayisinin birçok koluna ürün tedarik eden KARDEMİR'in bağlantı elemanları sektörüne yeni satışlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Sanayi ürünleri ve makine sektörü gibi geniş alanların yanı sıra insanların yaşamlarında da geniş bir kullanım alanına sahip bağlantı elemanlarının, sanayinin neredeyse kalbi konumunda olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık olarak 3 bin 500 farklı ürün çeşitliliğine sahip bağlantı elemanları sektörü, yaşamın her alanına değmektedir. Raylı ulaşımlar, yapı sektörü ve otomotiv sanayi gibi birçok alana ürün tedarik eden şirketimiz, bağlantı elemanları sektörüne gerçekleştirmiş olduğu sevkiyatlarla çeliğini birçok alana yaymış oldu. Geçmiş yatırımları ile bağlantılı olarak yeni ürün geliştirme çalışmalarına hız veren şirketimiz, sahip olduğu üretim gücü ve kapasitesiyle her geçen gün hedef pazarını genişletmektedir. Başta otomotiv, beyaz eşya, elektronik ve mobilya sektörünün birleştirici ürünleri vida, somun ve cıvata üreticileri ile girmiş olduğumuz iş birlikleri sayesinde yurt içi satışlarda elde ettiğimiz deneyimleri ihracat çalışmalarımıza da yansıtmayı hedefliyoruz."