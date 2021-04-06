KARDEMİR'den sivil savunmaya destek - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), İçişleri Bakanlığı tarafından "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilen 2021 yılında, çalışanların çeşitli afetlere hazırlıklı olmasını konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamada, afetler konusunda bilinçlendirme ve her şeyden önemlisi tüm çalışanlar arasında zincirleme "Afet ile Mücadele" kültürünün oluşması adına Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliği ile ilk seminerin düzenlendiği belirtildi.

Pandemi kurallarına uygun bir biçimde düzenlenen seminerde, başta deprem olmak üzere ülkede sık görülen afetler hakkında çalışanlara bilgi verildiği aktarılan açıklamada, "Ek olarak da şirket bünyemizde meydana gelebilecek endüstriyel afetlere yönelik arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele konuları işlendi. Pandemi sebebiyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlik, tüm çalışanlarımızın yararlanması amacı ile de uzaktan eğitim portalımıza aktarıldı. Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleşen seminerin yanı sıra, eş güdümlü olarak şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü (İSG) ile Karabük Belediyesi İtfaiye ekibi işbirliğinde, kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Fabrika sahamızda, hava ayrıştırma tesisi kulelerinde gerçekleşen tatbikatta, İSG çalışanlarımız ile Karabük Belediyesi İtfaiyesi çalışanları ortaklaşa bir tatbikata imza attılar.

Türkiye'de meydana gelen ve kalıcı izler bırakan depremlere karşı, yapı sektörüne yüksek dayanımlı yapı-imalat ürünleri tedarik eden şirketimiz, bir yandan da toplumsal bilinçlenmeye ışık tutmaya devam ediyor" denildi. - KARABÜK