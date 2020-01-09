Kardemir'den çevre yatırımı hamlesi - Son Dakika
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Kardemir'den çevre yatırımı hamlesi

7 saat önce

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, bu yıl 50 milyon dolarlık çevre yatırımı daha yapacaklarını belirterek, böylelikle toplamda 200 milyon dolar tutarındaki çevre yatırım projesini realize ederek tüm taahhütlerini yerine getirmiş...

Kardemir'den çevre yatırımı hamlesi, System.String[]

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, bu yıl 50 milyon dolarlık çevre yatırımı daha yapacaklarını belirterek, böylelikle toplamda 200 milyon dolar tutarındaki çevre yatırım projesini realize ederek tüm taahhütlerini yerine getirmiş olacaklarını bildirdi.

Yolbulan, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin yeni yıla ilişkin çevre yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl önceliklerinin çevre olacağını aktaran Yolbulan, üçüncü ve son etapta 50 milyon dolarlık çevre yatırımı daha yapacaklarını kaydetti.

Yolbulan, geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Sinter Bölgesi çevre yatırımlarının açılışını, yılın son günlerinde de Yüksek Fırınlar Bölgesi Toz Tutma Sistemleri ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ilave çevre yatırımlarının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Çevre konusu, yönetimimizin en önemli ve öncelikli konusudur. Bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptık. Artık son dönemeçteyiz. Bu son dönemde irili ufaklı 24 kalemden oluşan ve toplam yatırım bedeli 50 milyon doları bulan bir dizi çevre yatırım projesini de tamamlamış olacağız. 2019 yılı ikinci yarısında itibaren startını verdiğimiz bu yatırımlardan bazılarındaki gerçekleşme oranları yüzde 90'ların üzerindedir.

Bu yıl içinde hemen hemen her ay 1-2'sini tamamlamış olacağız. Bunlar arasında toz bastırma sistemleri, saha betonlamaları, kapalı depolama sahalarının oluşturulması, kok bataryaları emisyon kontrol sistemleri, pota fırınları toz toplama sistemleri, biyolojik atıksu arıtma tesisi modernizasyonu gibi çevre yatırımları var. Böylelikle toplamda 200 milyon dolar tutarındaki çevre yatırım projesini realize etmiş ve tüm taahhütlerimizi yerine getirmiş olacağız."

Çevre yatırımları kapsamında görsel iyileştirme ve peyzaj çalışmaları ile 50 bin bitki ve ağaç dikimini gerçekleştireceklerini vurgulayan Yolbulan, yeşil bir Kardemir ortaya çıkaracaklarını bildirdi.

Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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