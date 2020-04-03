KARDEMİR'den 'Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 800 bin lira destek - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 800 bin lira destek verdi.



KARDEMİR'den yapılan açıklamada, fabrikanın 83 yıllık köklü geçmişi süresince Türkiye'nin kalkınmasında, büyümesinde ve yeni kazanımlar elde etmesinde büyük görevler üstlendiklerini belirtti. "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını almanın köklü geçmişin en büyük kazanımı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yeri geldi ülkeyi omuzladık, yeri geldi büyük buhranlara göğüs gerdik. Hepsi geçmişte kalmışken yeni bir mücadelenin içine girdik. Korona virüs salgınına karşı, kentimiz için tedbirleri alan ve çeşitli destekleri veren ilk şirket olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na, şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyeleri ve üst yöneticileri kişisel desteklerini sağlamaktadırlar. Biz de kurumsal tedbirlerimize ek olarak, KARDEMİR A.Ş ve bağlı ortaklıklarımız; KARDÖKMAK ve KARÇEL ile bu kampanyaya 1 milyon 800 bin lira destekte bulunuyoruz. Yaşadığımız bu zor günlere karşı gelebilmek için şirketimize, insanlarımıza ve Türkiye'mize inancımız, güvenimiz tamdır." - KARABÜK