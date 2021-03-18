KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler - Son Dakika

KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler

18.03.2021 15:33
KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler, System.String[]

Demir yollarının en önemli ulaşım malzemesi olan rayın ve demir yolu tekerleğinin Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) lokomotif ve vagon tekerleği üretimini de hızlandırdı.

Demir yollarının en önemli ulaşım malzemesi olan rayın ve demir yolu tekerleğinin Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) lokomotif ve vagon tekerleği üretimini de hızlandırdı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TURASAŞ) yöneticileri KARDEMİR'i ziyaret etti. Fabrikada gerçekleşen ziyarette Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekerleği üretim tesisine sahip olan KARDEMİR ile iki kurum arasındaki işbirlikleri masaya yatırıldı.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl giderek genişleyen ve yatırımları artan demir yolu atılımlarına istinaden demir yolu tekerleği ihtiyacının gündeme geldiği görüşmede, yerli ve milli üretim vurgusu yapıldı.

Bu bağlamda, demir yollarının en önemli ulaşım malzemesi olan rayın ve demiryolu tekerleğinin halen Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olan KARDEMİR'in, lokomotif ve vagon tekerleği üretimine de hız verdiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, 200 bin adet demir yolu tekerleği üretimi ile Türkiye'deki ihtiyacın tamamını karşılayabilecek olan KARDEMİR'in aynı zamanda da dünya ve bölge ülkeleri ile yapacağı işbirlikleri yanında TCDD gibi köklü kurumlarla yapılacak iş birlikler ve kazanılan deneyimlerle yerli ve milli sanayiinin gelişiminde lider olma özelliğini korumaya devam edeceği belirtildi.

TCDD'nin demir yolu ulaşımına yönelik planları ve demir yollarının serbestleştirilmesi ile özel sektörün demiryolu ulaştırmasına girecek olması hem dünyada hem de ülkede demir yolu ulaşımında önemin daha da artacağının gözlemlendiğinin ifade edildiği açıklamada demir yolu taşımacılığının artmasına eşgüdümlü olarak gerek TCDD'nin gerekse özel sektörün lokomotif, vagon ve diğer demiryolu taşımacılığı araç parklarının önemli ölçüde artmaya devam ettiği aktarıldı. - KARABÜK

KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler
KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler
KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler
KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler
KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler

Demir Çelik, Karabük, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Bitcoin'e İslami rakip! Şeriata uygun kripto para "caizcoin" piyasaya çıktı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar
Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti         
16:56
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor         
16:34
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı         
16:13
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı         
15:14
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır         
13:59
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 17:04:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei