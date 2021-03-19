KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler - Son Dakika

KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler

19.03.2021 00:57
KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler, System.String[]

Demir yollarının en önemli ulaşım malzemesi olan rayın ve demir yolu tekerleğinin Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) lokomotif ve vagon tekerleği üretimini de hızlandırdı.

Demir yollarının en önemli ulaşım malzemesi olan rayın ve demir yolu tekerleğinin Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olan Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) lokomotif ve vagon tekerleği üretimini de hızlandırdı.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TURASAŞ) yöneticileri KARDEMİR'i ziyaret etti. Fabrikada gerçekleşen ziyarette Türkiye'nin ilk ve tek demir yolu tekerleği üretim tesisine sahip olan KARDEMİR ile iki kurum arasındaki işbirlikleri masaya yatırıldı.

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda her yıl giderek genişleyen ve yatırımları artan demir yolu atılımlarına istinaden demir yolu tekerleği ihtiyacının gündeme geldiği görüşmede, yerli ve milli üretim vurgusu yapıldı.

Bu bağlamda, demir yollarının en önemli ulaşım malzemesi olan rayın ve demiryolu tekerleğinin halen Türkiye ve bölge ülkeler arasındaki tek üreticisi olan KARDEMİR'in, lokomotif ve vagon tekerleği üretimine de hız verdiği bildirildi.

Fabrikadan yapılan açıklamada, 200 bin adet demir yolu tekerleği üretimi ile Türkiye'deki ihtiyacın tamamını karşılayabilecek olan KARDEMİR'in aynı zamanda da dünya ve bölge ülkeleri ile yapacağı işbirlikleri yanında TCDD gibi köklü kurumlarla yapılacak iş birlikler ve kazanılan deneyimlerle yerli ve milli sanayiinin gelişiminde lider olma özelliğini korumaya devam edeceği belirtildi.

TCDD'nin demir yolu ulaşımına yönelik planları ve demir yollarının serbestleştirilmesi ile özel sektörün demiryolu ulaştırmasına girecek olması hem dünyada hem de ülkede demir yolu ulaşımında önemin daha da artacağının gözlemlendiğinin ifade edildiği açıklamada demir yolu taşımacılığının artmasına eşgüdümlü olarak gerek TCDD'nin gerekse özel sektörün lokomotif, vagon ve diğer demiryolu taşımacılığı araç parklarının önemli ölçüde artmaya devam ettiği aktarıldı. - KARABÜK

Demir Çelik, Karabük, Türkiye, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den demir yolu tekerleği ithalatını bitirecek hamleler - Son Dakika Ekonomi


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