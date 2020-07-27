KARDEMİR'den "genel kurul" açıklaması - Son Dakika

KARDEMİR'den "genel kurul" açıklaması

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenen 25. Olağan Genel Kurul toplantısıyla ilgili açıklama yaptı.

KARDEMİR'den

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenen 25. Olağan Genel Kurul toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç'in katılmama sureti ile kasıtlı olarak KARDEMİR A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasını engellediklerini ortaya koymuştur" denildi.

KARDEMİR Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 30 Mart tarihinde yapılacağı ilan edilen olağan mali genel kurul toplantısının etkili olan pandemi süreci nedeniyle yapılamayarak ertelenmek zorunda kaldığı belirtildi. Bu erteleme nedeniyle şirketin 2020 hesap yılı için bağımsız denetim şirketinin de belirlenemediği, şirketin ilk 6 ay finansal sonuçlarının bağımsız denetimden geçerek 19 Ağustos tarihine kadar kamuoyuna açıklanma zorunluluğu bulunduğu ifade edilen açıklamada, "Yönetim kurulumuzca da bu zorunluluk gözetilerek olağan genel kurul toplantımızın 27.07.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve aynı zamanda şirketimiz hissedarı Çağ Çelik A.Ş.'nin hakim hissedarları ile kanuni yöneticileri olan Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç toplantı tarihinden bir gün önce şirketimiz yatırımcı ilişkileri birimini arayarak toplantıya katılacaklarını bildirmişlerdir. Bu bildirim kapsamında genel kurul saatinde büyük miktarda yerli ve yabancı hissedarımız gerek fiziki ve gerekse çevrimiçi olarak toplantıya katılmışlardır. Ancak Çağ Çelik A.Ş.'nin yetkilileri olan Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç'in toplantıya katılmaması ve katılımı engellemesi nedenleriyle yasal çoğunluk oluşmadığından toplantı yapılamamıştır. Ancak bu durumdan belki daha da üzücü olan Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç'in toplantı salonuna gönderdiği müdürü ve avukatları vasıtası ile toplantı nisabının oluşmadığından emin olma çabalarıdır. Bu çaba katılımcı hissedarlarımızın huzurunda Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç'in katılmama sureti ile kasıtlı olarak KARDEMİR A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasını engellediklerini ortaya koymuştur. Esasen şirketimizin bağımsız denetim şirketi belirleme zorunluluğuna rağmen Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç'in katılmama sureti ile toplantı yapılmasını engellemesi toplantı gündeminde yer alan usulsüz takas işlemleri nedeni ile yapılacak bilgilendirmedir. Bu durum; her iki yönetim kurulu üyemizin bundan önce defalarca örneği görülen kendi menfaatlerini KARDEMİR A.Ş. menfaatlerinden önde tutma anlayışlarının bir sonucudur. Yapılan usulsüz takas işlemleri nedeni ile bağlı ortaklıklarımız KARÇEL A.Ş. ve KARDÖKMAK A.Ş. genel kurullarında ibra olmayan Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç, KARDEMİR A.Ş. Genel Kurulunda da ibra olamayabilecekleri endişesi ile kasıtlı olarak KARDEMİR A.Ş. Genel Kurulunun da yasal nisabın sağlanmasını engellemişlerdir" denildi.

25 Temmuz 2017 tarihinde Kamil Güleç tarafından yapılan takas işlemleriyle Çağ Çelik A.Ş. tarafından edinilen KARDEMİR B grubu paylar ile Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç'in KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ilişkin genel kurul kararının iptali davasının sonunda verilen Karabük Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nin 2018/10 E. 2019/260 K. sayılı kararının gerekçesinde pay takas işlemlerinin usulsüz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz İç Denetim Direktörlüğü ve Hukuk Müşavirliğince de takas işlemlerinin usulsüz olduğu tespit edilmiştir. Bu işlemler nedeni ile şirketimizce suç duyurusu da dahil olmak üzere tüm hukuki süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunca bilinmesi gereken bir husus ise Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç'in usulsüz takas işlemleri nedeniyle oluşan vergi yükü kapsamında yasal ve ekonomik şartlar oluşmamasına rağmen bağlı şirketlerce takasla elde edilen KARDEMİR A ve D grubu hisse senetlerinin satılması yönündeki ısrarlarıdır. Bu ısrar da Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç'in kendi menfaatlerini KARDEMİR A.Ş. menfaatlerinin üstünde tutma anlayışlarının bir örneğidir. Usulsüz takas işlemleri ile oluşan sorumluluklarından kurtulmak saikı ile şirketimizce oluşturulan komisyonun istisna şartları ve ekonomik koşullar kapsamında hisselerin satılmaması gerektiği yönündeki raporuna rağmen Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç tarafından hisselerin 31.12.2019 tarihine kadar satılması yönünde yönetim kuruluna önerge verilmiştir. O tarihte başta bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Ömer Faruk Öz, Bülent Gedikli ve Mehmet Erdoğan ile yönetim kurulu başkanımız Mustafa Yolbulan, yönetim kurulu üyelerimiz Murat Yolbulan, Burak Yolbulan, Talat Yılmaz ve Atilla Tamer Alptekin'in oyları ile reddedilmiş ve hisseler satılmamıştır. 31.12.2019 tarihinden bu yana KARDEMİR A ve D grubu hisselerin ulaştığı değer göz önüne alındığında yönetim kurulumuzun basiretli kararı ile Şirketimiz büyük miktarda ticari kayba uğramaktan kurtulmuştur. Kamil Güleç ve Hüseyin Çağrı Güleç'in bu güne değin gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantılarında yönetim kurulu üyesi sorumluluğundan uzak bir tavır içerisinde şirket iş ve işlemlerinin sürüncemede bırakılmasına yönelik, sorumsuz ve nezaketten uzak davranışları, talepleri ve usulsüz şerhleri de kamuoyunca bilinmesi gereken bir başka husustur. Bu kişilerin kendi menfaatlerini KARDEMİR A.Ş. menfaatlerinden üstün tutma davranışları defalarca yönetim kurulu toplantılarında da tezahür etmiş ancak başta bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ve diğer yönetim kurulu üyelerimizin basireti ile şirketimiz işleri sorunsuz olarak yürütülmüştür. 27.07.2020 tarihinde şirketimiz genel kurulunun yapılabilmesi için fedakarca görev yapan şirketimiz çalışanlarına, genel kurulumuz için toplantı salonuna teşrif eden tüm hissedarlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. KARDEMİR A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri olarak başta 83 yıllık mazisi olan şirketimize, genel kurulun yapılması için fedakarca çalışan şirketimiz görevlilerinin emeğine, toplantıya teşrif eden tüm hissedarlarımıza yapılan bu saygısızlığı, şirkete ihanete eşdeğer olan bu tutum ve zihniyeti kınıyor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." - KARABÜK

Hüseyin Çağrı, Kamil Güleç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 07:23

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den 'genel kurul' açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Irak'ta bir askeri üsse füze atıldı, diğerinde patlama yaşandı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki baba öldü, oğlu ağır yaralandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıyor Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, "yasak aşk" iddiaları sonrası makam şoförü hakkında suç duyurusunda bulundu Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni aşka yelken açtı Cenaze dönüşü kazada ölen 3 kardeş, yan yana son yolculuklarına uğurlandı Artan koronavirüs vakalarının arkasından cinsel ilişki skandalı çıktı Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı "Katil" yazısını cinayet haberinin yer aldığı gazete sayfasıyla kapatmaya çalıştılar İriliğiyle dikkati çeken yumurtanın içinden bir yumurta daha çıktı Zabıta memuru alkolün etkisiyle kendini tabancayla vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi
Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak Burak Yılmaz, Lille'den 1.75 milyon euro civarında maaş alacak         
17:25
Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü         
17:02
Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak         
16:42
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı         
16:36
Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı         
16:31
Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı         
15:58
Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi Kim dost kim düşman! Azerbaycan, Ermenistan'a silah satan Ürdün'e tepki gösterdi         
15:49
Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı         
15:43
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz         
15:17
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Demba Ba, Ayasofya'da namaz kılmak istediğini söyledi: Planlarım arasında yer alıyor Demba Ba, Ayasofya'da namaz kılmak istediğini söyledi: Planlarım arasında yer alıyor         
13:08
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunanistan vatandaşı oldu İki Oscar ödülü sahibi Tom Hanks ve eşi resmen Yunanistan vatandaşı oldu         
12:33
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi         
11:31
4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı 4 askerimizin şehit olduğu, 27 askerimizin yaralandığı kazayı görgü tanığı anlattı         
10:41
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı         
09:45
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor         
09:39
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:35
Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu Merih Demiral, şampiyonluk sonrası Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'yı Türkçe konuşturdu         
09:11
Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı Son Dakika: Altının gram fiyatı 429,5 lirayla tarihi rekor kırdı         
08:00
Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı         
07:37
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı         
07:26
Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti         
03:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 02:12:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KARDEMİR'den "genel kurul" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei