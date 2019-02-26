Son Dakika Haberleri: Kardemir'den İşçi Kademe Artışı Açıklaması

Kardemir'den İşçi Kademe Artışı Açıklaması

53 dakika önce

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ. devam eden TİS görüşmeleri kapsamında basında çıkan "Her işçiye kademe artışı olmayabilir" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kardemir'den İşçi Kademe Artışı Açıklaması, System.String[]
Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri AŞ. devam eden TİS görüşmeleri kapsamında basında çıkan "Her işçiye kademe artışı olmayabilir" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinde yapılan açıklamada, "Özçelik İş Sendikası arasında devam etmekte olan Toplu İş Sözleşmesine ilişkin olarak, yönetim kurulu Başkanı Kamil Güleç'in "Her işçiye kademe artışı olmayabilir, hatta işçilerin sergilediği performansa göre kademe artışı değil, kademe düşüşü bile yapılabilir" şeklinde ifadelerde bulunduğu ve " bu ifadelerin çalışanlarımızı hayal kırıklığına uğrattığı" şeklinde gerçek dışı bir haber yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanımızın bu konuda herhangi bir beyanı olmamıştır. Devam etmekte olan Toplu İş Sözleşme görüşmelerine şirketimiz yönetim kurulunca belirlenen ve tamamı şirketimiz yetkililerinden oluşan profesyonel kadrolarımız katılmakta. Bahse konu kademe çalışmaları da yine profesyonel kadrolarımızca yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunuyor, gerçek dışı bu haberlere itibar edilmemesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:54 Kaynak: İHA

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