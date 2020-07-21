KARDEMİR'den milli hamlelere katkı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye'nin milli hamlelerine katkı sunmaya devam ediyor.

Fabrika tarafından yayımlanan faaliyet raporunda yer alan yönetim kurulu açıklamasında, çeşitli nedenlerle Türk çelik sektörünün 2019 yılını zorlu geçirdiği belirtildi.

KARDEMİR'in bu zorlu dönemi, katma değeri yüksek ürün çeşitliliğiyle aşmaya çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ticaretin en önemli unsurlarından biri istikrardır. Maalesef küresel ticarette son yıllarda çok farklı dalgalanmalar yaşanıyor. Başını ABD'nin çektiği ticaret savaşları tüm ülkelerde ticareti yeniden harmanlarken, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, dünya ticaretinde yeni bir dalgalanmaya kapı açtı. Kredi faizlerinde yaşanan düşüşler ve hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirlerle yeni yıla yatırım açısından daha cazip koşullarda girdik. Bunun ekonomide hissedilen canlılığı daha da ivmelendirmesini bekliyoruz."

KARDEMİR olarak sürdürülebilir başarıya odaklanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bunun için verimliliklerimizi ve rekabet gücümüzü artıracak üretim ve yatırım politikasıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. KARDEMİR olarak bizim sektör içindeki farklılığımız ürün yelpazemizdir. Ray ve demir yolu tekeri üreten Türkiye ve dünyanın sayılı üreticilerinden birisiyiz. Kalın kangal ve ağır profil üretiminde Türkiye'nin tek üreticisiyiz. 2019 yılında vizyoner bir yaklaşımla otomotiv ve savunma sanayi sektörlerini hedeflerimiz arasına aldık ve bu sektörlere yönelik birçok yeni çelik kalitesi üreterek kullanıcıların

hizmetine sunduk. Bu alanda daha yapacaklarımız var ve gerek Ar-Ge Müdürlüğümüz gerekse oluşturduğumuz çalışma gruplarıyla Türkiye'nin milli hamlelerine daha çok katkı sunacağız." ifadelerine yer verildi.

Yatırımlardan da bahsedilen açıklamada, yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlendiği, çevre yatırımlarıyla da yeşil bir KARDEMİR'in oluşturulduğu belirtildi.