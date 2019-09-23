KARDEMİR'den otomobil ve savunma sanayisine yeni ürün
1 saat önce
KARDEMİR, ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayilerinde kullanılan kalite çelik kangal üretti.
KARDEMİR, ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayilerinde kullanılan kalite çelik kangal üretti. Geliştirilen yeni ürünün ilk satışı da yapıldı
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:00
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