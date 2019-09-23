Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'den otomobil ve savunma sanayisine yeni ürün
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KARDEMİR'den otomobil ve savunma sanayisine yeni ürün

1 saat önce

KARDEMİR, ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayilerinde kullanılan kalite çelik kangal üretti.

KARDEMİR'den otomobil ve savunma sanayisine yeni ürün, System.String[]

KARDEMİR, ağırlıklı olarak otomotiv ve savunma sanayilerinde kullanılan kalite çelik kangal üretti. Geliştirilen yeni ürünün ilk satışı da yapıldı

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:00 
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