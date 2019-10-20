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KARDEMİR'den raylı ulaşım sistemleri için yeni ürün

1 saat önce

KARDEMİR, kent içi hafif raylı sistemlerde kullanılan ve tamamı ithalatla karşılanan R260 ve R220 kalite 60 R1 ve 60 R2 rayları üreterek ticari pazara sundu.

KARDEMİR'den raylı ulaşım sistemleri için yeni ürün, System.String[]

KARDEMİR, kent içi hafif raylı sistemlerde kullanılan ve tamamı ithalatla karşılanan R260 ve R220 kalite 60 R1 ve 60 R2 rayları üreterek ticari pazara sundu.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:30 
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