Son Dakika Haberleri: KARDEMİR'den satış duyurusu
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KARDEMİR'den satış duyurusu

25 dakika önce

KARDEMİR, inşaat demi·ri·, kütük, blum, profi·l, köşebent, ray, kalın yuvarlak, maden direği, kangal, çubuk ve pik satışının programlandığı bildirildi.

KARDEMİR'den satış duyurusu, System.String[]
KARDEMİR, inşaat demi·ri·, kütük, blum, profi·l, köşebent, ray, kalın yuvarlak, maden direği, kangal, çubuk ve pik satışının programlandığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:33 
inşaat, Ekonomi
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