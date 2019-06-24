KARDEMİR'den satış duyurusu
25 dakika önce
KARDEMİR, inşaat demi·ri·, kütük, blum, profi·l, köşebent, ray, kalın yuvarlak, maden direği, kangal, çubuk ve pik satışının programlandığı bildirildi.
KARDEMİR, inşaat demi·ri·, kütük, blum, profi·l, köşebent, ray, kalın yuvarlak, maden direği, kangal, çubuk ve pik satışının programlandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:33
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